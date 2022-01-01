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Витхая Пансрингарм
Витхая Пансрингарм
Vithaya Pansringarm
О персоне
Фильмография
Витхая Пансрингарм
Vithaya Pansringarm
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Дата рождения
11 августа 1959
Возраст
62 года
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актер, Сценарист
Биография Витхая Пансрингарма
Родился 11 августа 1959 года. Бангкок, Таиланд.
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Фильмография Витхая Пансрингарма
Бои без правил
боевик
2017, Франция / Великобритания
6.0
Ниндзя 2
боевик
2013, Таиланд
6.0
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