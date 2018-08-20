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Эскобар Эскобар
Киноафиша Фильмы Эскобар Отзывы о фильме «Эскобар»
Loving Pablo Эскобар 2017 / Испания / Болгария
6.7 Оцените
23 голоса Рейтинг IMDb: 6.3
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Отзывы о фильме «Эскобар»

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Наша рецензия

В фильме «Эскобар» Фернандо Леона Де Араноа о колумбийском наркобароне Пабло Эскобаре (Хавьер Бардем) рассказывается с точки зрения Вирджинии Вальехо (Пенелопа Крус), мемуары которой легли в основу сценария ленты. Романтические отношения связывали тележурналистку и наркобарона на протяжении нескольких лет. До поры до времени Вальехо купалась в роскоши и ездила в США за покупками на деньги, подаренные могущественным покровителем. Она видела в нем едва ли не Робин Гуда, строящего дома…

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Vangrout 20 августа 2018, 08:23
Оценка
Сильно сокращенная версия сериала "Барыги", но фильм хороший.
20 августа 2018, 08:23 Ответить
stick.78 28 августа 2018, 09:33
понравился !!!
28 августа 2018, 09:33 Ответить
SKY 6 сентября 2018, 15:27
Оценка
Кино огонь)
6 сентября 2018, 15:27 Ответить
smetninihor 19 августа 2020, 15:29
Оценка
Паблито не виноват) фильм норм)
19 августа 2020, 15:29 Ответить
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