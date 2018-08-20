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В фильме «Эскобар» Фернандо Леона Де Араноа о колумбийском наркобароне Пабло Эскобаре (Хавьер Бардем) рассказывается с точки зрения Вирджинии Вальехо (Пенелопа Крус), мемуары которой легли в основу сценария ленты. Романтические отношения связывали тележурналистку и наркобарона на протяжении нескольких лет. До поры до времени Вальехо купалась в роскоши и ездила в США за покупками на деньги, подаренные могущественным покровителем. Она видела в нем едва ли не Робин Гуда, строящего дома…