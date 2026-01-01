Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы Дзета Награды и номинации фильма Дзета

Оскар 1970 Оскар 1970
Лучший монтаж
Победитель
Лучший фильм на иностранном языке
Победитель
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
 Лучший адаптированный сценарий
Номинант
 Лучшая режиссура
Номинант
 Лучший фильм
Номинант
Каннский кинофестиваль 1969 Каннский кинофестиваль 1969
Лучший актер
Победитель
Приз жюри
Победитель
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Золотой глобус 1970 Золотой глобус 1970
Лучший фильм на иностранном языке
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1970 BAFTA - премия Британской киноакадемии 1970
Anthony Asquith Award for Film Music
Победитель
Лучший фильм
Номинант
 Best Screenplay
Номинант
 Best Film Editing
Номинант
 UN Award
Номинант
