Марсель Боззюффи Marcel Bozzuffi
Марсель Боззюффи

Marcel Bozzuffi

Дата рождения
28 октября 1929
Возраст
58 лет
Знак зодиака
Скорпион
Дата смерти
1 февраля 1988
Карьера
Актер, Режиссер, Сценарист
Актерское амплуа
Драматический актёр, Герой триллеров, Романтический герой

Популярные фильмы

Дзета 8.2
Дзета (1969)
Второе дыхание 7.9
Второе дыхание (1966)
Французский связной 7.7
Французский связной (1971)

Фильмография Марсель Боззюффи

Жанр
Год
Идентификация женщины 5.5
Идентификация женщины Identificazione Di Una Donna
мелодрама, драма 1982, Италия / Франция
Легионеры 6.3
Легионеры March or Die
приключения, военный, драма 1977, Великобритания
Цыган 6.3
Цыган Le Gitan
мелодрама 1975, Франция / Италия
Сиятельные трупы 7.4
Сиятельные трупы Cadaveri eccellenti
триллер, детектив, криминал 1975, Италия / Франция
Видение 7
Видение Images
ужасы, драма, детектив 1972, Великобритания
Французский связной 7.7
Французский связной The French Connection
боевик, триллер 1971, США
Дзета 8.2
Дзета Z
триллер, драма, криминал, исторический 1969, Франция / Алжир
Второе дыхание 7.9
Второе дыхание Le Deuxieme souffle
драма, криминал 1966, Франция
Убийцы в спальных вагонах 7.2
Убийцы в спальных вагонах Compartiment tueurs
криминал, драма, детектив 1965, Франция
