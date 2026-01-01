Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Марсель Боззюффи
Marcel Bozzuffi
Марсель Боззюффи
Марсель Боззюффи
Marcel Bozzuffi
Дата рождения
28 октября 1929
Возраст
58 лет
Знак зодиака
Скорпион
Дата смерти
1 февраля 1988
Карьера
Актер, Режиссер, Сценарист
Актерское амплуа
Драматический актёр, Герой триллеров, Романтический герой
Популярные фильмы
8.2
Дзета
(1969)
7.9
Второе дыхание
(1966)
7.7
Французский связной
(1971)
Фильмография Марсель Боззюффи
9
Фильмы
9
Актер
9
5.5
Идентификация женщины
Identificazione Di Una Donna
мелодрама, драма
1982, Италия / Франция
6.3
Легионеры
March or Die
приключения, военный, драма
1977, Великобритания
6.3
Цыган
Le Gitan
мелодрама
1975, Франция / Италия
7.4
Сиятельные трупы
Cadaveri eccellenti
триллер, детектив, криминал
1975, Италия / Франция
7
Видение
Images
ужасы, драма, детектив
1972, Великобритания
7.7
Французский связной
The French Connection
боевик, триллер
1971, США
8.2
Дзета
Z
триллер, драма, криминал, исторический
1969, Франция / Алжир
7.9
Второе дыхание
Le Deuxieme souffle
драма, криминал
1966, Франция
7.2
Убийцы в спальных вагонах
Compartiment tueurs
криминал, драма, детектив
1965, Франция
