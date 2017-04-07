Дом моих кошмаров, 2017

Хоррор «Дом моих кошмаров» снял режиссер Джеймс Каллен Брэссак, снявший до этого фильм «Кровавое озеро: Атака миног-убийц», где также сыграли Шэннен Доэрти и Зак Уорд. В новом фильме режиссера также снялись Стефани Эстес, Том Грин, Анна Харр, Леон Рассом и др.

Фильм расскажет о девушке по имени Клэр, которая вместе с мужем возвращается в свой старый дом. В нем Клэр жила, когда была маленькой, и ее преследовали страшные видения. Эти воспоминания начинают мучать взрослую Клэр, пытаясь вывести ее на связь с потусторонним миром.