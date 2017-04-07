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Дом моих кошмаров Дом моих кошмаров
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Bethany

Дом моих кошмаров, 2017

2017 / США
5.4 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 4.5
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Причины посмотреть Факты О фильме

Хоррор «Дом моих кошмаров» снял режиссер Джеймс Каллен Брэссак, снявший до этого фильм «Кровавое озеро: Атака миног-убийц», где также сыграли Шэннен Доэрти и Зак Уорд. В новом фильме режиссера также снялись Стефани Эстес, Том Грин,  Анна Харр, Леон Рассом и др.

Фильм расскажет о девушке по имени Клэр, которая вместе с мужем возвращается в свой старый дом. В нем Клэр жила, когда была маленькой, и ее преследовали страшные видения. Эти воспоминания начинают мучать взрослую Клэр, пытаясь вывести ее на связь с потусторонним миром.

 

- Шэннен Доэрти и Зак Уорд вместе играли в фильме «Кровавое озеро: Атака миног-убийц»

После смерти матери Клэр вместе с мужем переезжает в свой старый дом. Там к ней возвращаются кошмары. В прошлом у Клэр был воображаемый друг - девочка за стеной. И теперь она снова пытается с ней связаться.

5.4 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 4.5
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2017
Премьера в России 5 октября 2017
Премьера в мире 7 апреля 2017
Возраст 16+
Прокатчик Кинологистика
Прокатчик CD Land
Режиссер
Джеймс Каллен Брэссак
Джеймс Каллен Брэссак
В ролях
Стефани Эстес
Стефани Эстес
Зак Уорд
Зак Уорд
Том Грин
Том Грин
Шеннен Доэрти
Шеннен Доэрти
Анна Харр
Анна Харр
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Дом моих кошмаров 3 постера
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Дом моих кошмаров смотреть онлайн

Дом моих кошмаров
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Тяжелое детство Клэр возвращается к ней, когда молодая женщина вновь оказывается в родительском доме. Ее муж Аарон уверен, что начинается новая страница их совместной жизни, в которой он – удачливый и богатый бизнесмен, а его жена – счастливая мать, радость материнства для которой стало лучшим лекарством от тяжелой депрессии после рождения мертвого ребенка. Но не все получается так, как хотелось бы. Прежде чем жить счастливо, Клэр необходимо встретиться лицом к лицу со своими…
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