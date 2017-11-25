Наша рецензия

Джули и Джим приезжают в Бангкок, надеясь на романтический отпуск в Тайланде. Пока Джули яростно фотографирует и с энтузиазмом выслушивает про мифы и верования тайцев, Джим готовится к одному из самых важных шагов в своей жизни. Однако он и не подозревает, что в скором времени его чувства подвергнутся куда более тяжкому испытанию, чем период притирки после предложения руки и сердца или женская ревность. Потому что Тайланд – это мир с совсем другими законами и порядками, иным отношением ко…