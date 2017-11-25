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Дом призраков Дом призраков
Киноафиша Фильмы Дом призраков Отзывы о фильме «Дом призраков»
The Ghost House Дом призраков 2017 / США / Таиланд
4.9 Оцените
17 голосов Рейтинг IMDb: 4.7
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Отзывы о фильме «Дом призраков»

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Наша рецензия

Джули и Джим приезжают в Бангкок, надеясь на романтический отпуск в Тайланде. Пока Джули яростно фотографирует и с энтузиазмом выслушивает про мифы и верования тайцев, Джим готовится к одному из самых важных шагов в своей жизни. Однако он и не подозревает, что в скором времени его чувства подвергнутся куда более тяжкому испытанию, чем период притирки после предложения руки и сердца или женская ревность. Потому что Тайланд – это мир с совсем другими законами и порядками, иным отношением ко…

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Андрей 25 ноября 2017, 01:09
Оценка
2 балла из 10ти и только за то, что чуть-чуть про Тайланд!
безобразный, как будто студенческая работа, фильм!
как вообще это в кинотеатре можно показывать???
не рекомендую смотреть!
25 ноября 2017, 01:09 Ответить
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