«Дом призраков»: Рецензия Киноафиши

Добро пожаловать в Тайланд! Вы здесь умрете!

Джули и Джим приезжают в Бангкок, надеясь на романтический отпуск в Тайланде. Пока Джули яростно фотографирует и с энтузиазмом выслушивает про мифы и верования тайцев, Джим готовится к одному из самых важных шагов в своей жизни. Однако он и не подозревает, что в скором времени его чувства подвергнутся куда более тяжкому испытанию, чем период притирки после предложения руки и сердца или женская ревность. Потому что Тайланд – это мир с совсем другими законами и порядками, иным отношением ко всему потустороннему: здесь случайные приметы имеют закономерность сбываться, а фраза «Добро пожаловать в Тайланд! Мы здесь умрем!» уже не будет казаться столь забавной.

Кадр из фильма «Дом призраков»

Наконец-то среди новичков полнометражных произведений появляется фильм, к которому не нужно делать оговорку «это дебют на данном поприще» и снисходительно относиться к имеющимся минусам, что ощутимо снижает общие требования ко всем остальным релизам. Рич Рэгсдэйл со своим «Домом призраков», напротив, напоминает о том, каким должен быть не проходной ужастик и что дебют первоначально – способ заявить о себе, а не неуверенные первые шаги молодого режиссера. Даже с учетом того, что до первой своей полнометражки Рэгсдэйл работал в основном с короткими метрами, а с крупными произведениями имел дело только в качестве композитора и сценариста, «Дом призраков» он сделал как вполне себе показательный фильм ужасов. Неплохо прописанные истории и характеры персонажей, которых достаточно, чтобы мир казался полным, но не переполненным и рваным. Зрителю предлагается произведение, не лишенное драматической подоплеки и представляющее собой сплетение сразу нескольких сюжетных линий.

Кадр из фильма «Дом призраков»

Первая – поверхностная, история Джули и Джима, приехавших отдохнуть в Тайланд. Благодаря им раскрываются и приводятся в движение остальные сюжеты: трех англичан, которые также надеялись отдохнуть и стали жертвами печальных обстоятельств, шамана Рено, семейной пары, Гого с его семьей и, конечно же, история Ватабе. Последняя, ко всему прочему, ложится в культурологическую основу фильма, открывая сценарию доступ не только к мощнейшему хоррорному инструментарию, но и к мифологическому бэкграунду, на котором не так давно выехал Гор Вербински в своем «Лекарстве от здоровья». При этом режиссер не пытается набросить вуаль таинственности картонными диалогами и бодихоррором, но действует через тончайшие изменения тональности музыки в зависимости от хода повествования, а историю Ватабе так и вовсе в большей степени показывает несколькими неясными, но яркими зарисовками, предварительно минимально введя персонажей в курс дела. Нет, бодихоррор тоже есть, но лишь в одном засовывании костлявой руки в глотку, что ознаменует собой постепенный захват души жертвы, которая оказывается на пересечении двух миров. Сочетание реального и потустороннего пластов, в которых пребывает Джули, положительно сказывается на общем восприятии, отсылая нас к Сайлент Хиллу и большинству фрейдистко ориентированных фильмов. Мощнейший же моральный выбор, который делает Джим целых два раза, доказывая свою человечность и силу чувств к Джули действует куда ярче, чем шаблонная фраза «Любовь сильнее всего», раз за разом выдаваемая под титры главными героями, к примеру, в «Чудо-женщине».

Кадр из фильма «Дом призраков»

Безусловным плюсом фильма также является и понимание потусторонних сил: ясно, откуда взялась Ватабе, какие сильные эмоции до сих пор привязывают ее к этому месту. С призраком можно договориться, защититься, на время заставить отступить или задобрить; пресловутые же эмоции проявляют свою силу не сами по себе, а в поступках, которые и влияют на дальнейший ход повествования.

Подбор актеров, не набравших голливудского лоска, но и не выступающих оппозицией своей «нестандартной» внешностью, к сожалению или к счастью, не перевесил своей игрой сюжет настолько, чтобы остаться в памяти как ДеХаан, но и не коробят восприятие. Вместе с тем, стандартный набор инструментов любого фильма ужасов позволяют обозначить «Дом призраков» как банальный, но вполне себе милый дебют. Но это утверждение - кощунство по отношению к мощной музыкальной работе, проделанной явно не новичком-композитором, монтажным, операторским, продюсерским, актерским и сценарным навыкам Рэгсдэйла, которые он не успел растерять, перейдя в статус режиссера.

Кадр из фильма «Дом призраков»

В целом, хочется верить, что именно к «Дому призраков» Рэгсдэйл шел все это время, и что с помощью него сможет достойно заявить о себе, вдохновиться идти дальше, делать больше и лучше. Ну просто потому, что «банальный» и «простенький» ужастик не может оставлять после себя такой отпечаток в душе.

Потапова Галина

В российском прокате с 19 октября 2017 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Дом призраков»