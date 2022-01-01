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Приключения медведя Бригсби Приключения медведя Бригсби
Киноафиша Фильмы Приключения медведя Бригсби Отзывы о фильме «Приключения медведя Бригсби»
Brigsby Bear Приключения медведя Бригсби 2017 / США
7.3 Оцените
15 голосов
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Отзывы о фильме «Приключения медведя Бригсби»

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Джеймс (Кайл Муни) фанатеет от медведя Бригсби. Каждую неделю отец (Марк Хэмилл) приносит ему видеокассету с новой серией шоу. Приключения Бригсби парень обсуждает в интернете на форуме с другими поклонниками супергероя, неустанно спасающего мир в компании с двумя близняшками. Личная встреча единомышленников представляет проблему – все-таки воздух токсичен и в бункере гораздо безопаснее, чем на поверхности. Отец Джеймса, например, вынужден ездить на работу в противогазе. Так бы и жил…

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