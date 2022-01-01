Наша рецензия

Джеймс (Кайл Муни) фанатеет от медведя Бригсби. Каждую неделю отец (Марк Хэмилл) приносит ему видеокассету с новой серией шоу. Приключения Бригсби парень обсуждает в интернете на форуме с другими поклонниками супергероя, неустанно спасающего мир в компании с двумя близняшками. Личная встреча единомышленников представляет проблему – все-таки воздух токсичен и в бункере гораздо безопаснее, чем на поверхности. Отец Джеймса, например, вынужден ездить на работу в противогазе. Так бы и жил…