«Приключения медведя Бригсби»: Рецензия Киноафиши

Сила кино

Джеймс (Кайл Муни) фанатеет от медведя Бригсби. Каждую неделю отец (Марк Хэмилл) приносит ему видеокассету с новой серией шоу. Приключения Бригсби парень обсуждает в интернете на форуме с другими поклонниками супергероя, неустанно спасающего мир в компании с двумя близняшками. Личная встреча единомышленников представляет проблему – все-таки воздух токсичен и в бункере гораздо безопаснее, чем на поверхности. Отец Джеймса, например, вынужден ездить на работу в противогазе. Так бы и жил парень от серии до серии, но все резко меняется. За родителями приезжают полицейские, и все без противогазов. Оказывается, 25 лет назад Джеймса украли, и из плена фантазий чудаковатой пары он попадает в мир, где о Бригсби никто не слышал ‒ в сети с ним общались его похитители.

Кадр из фильма «Приключения медведя Бригсби»

У «Приключений медведя Бригсби» Дэйва МакКери есть схожий мотив с «Комнатой» Ленни Абрахамсона. И в том, и в другом фильме именно фантазии помогали скрасить существование в замкнутом пространстве. Оно фактически расширялось и приобретало смысл за счет мечтаний и воображения. Джеймс и Джек росли в мирах, сконструированных фантазиями взрослых, пытавшихся уберечь детей от болезненной реальности, пусть даже у них были на то разные причины. Тем не менее «Приключения медведя Бригсби» нельзя назвать жесткой драмой. МакКери деликатно говорит о произошедшем с героем его фильма и не пытается выдавить лишний раз из зрителя слезу. Он снимает удивительно легкую и очаровательную комедию о любви к кино и его силе, способной объединить очень разных людей.

Кадр из фильма «Приключения медведя Бригсби»

Странный парень, всю жизнь проторчавший в бункере и мало что понимающий в реальной жизни, о своей участи не переживает. Самая главная его беда – это то, что новая серия Бригсби не поступит в ближайшее время. Но МакКери и Кайл Муни, не только сыгравший в фильме, но и работавший над сценарием к нему, не занимаются свирепой критикой поп-культуры. Зависимость Джеймса от «ящика» не превращает его в пустоголового «зомби». Он активный зритель, вдумчиво относящийся к увиденному, анализирующий каждый эпизод и ясно осознающий, что опыт просмотра одного и того же шоу многими людьми что-то значит. Гик со стажем не отчаивается и приступает к съемкам заключительного выпуска, радуясь тому, какие возможности ему предоставило освобождение.

Кадр из фильма «Приключения медведя Бригсби»

Правда, в мир, в который Джеймса забросили из его «комнаты», он попадает лишенным привязанности к настоящим родителям (Микейла Уоткинс, Мэтт Уолш) и младшей сестре (Райан Симпкинс). У него нет друзей. И хоть он говорит на английском, его мало кто понимает. Но Бригсби оказывается интересен не только недавнему затворнику. Именно благодаря объединению людей вокруг передачи, записанной на видеопленке, у Джеймса появляется нечто общее с другими. Мостики между ним и его настоящей семьей выстраиваются не опытным психологом или по зову крови, а персонажем, некогда выдуманным сумасшедшим интеллектуалом ‒ да, в «Приключениях медведя Бригсби» метафоры лобовые. И все же их достаточно, чтобы показать, что иногда кино может сделать то, что не всем дипломированным лекарям души человеческой по силам.

Кадр из фильма «Приключения медведя Бригсби»

Лента, тонущая в ностальгии по временам, когда фильмы смотрели по «видику», а кассеты заядлым киноманам уже девать некуда было, не забывает и о днях сегодняшних. Youtube у МакКери частично берет на себя миссию, которую Джеймс приписывал просмотру сериала о Бригсби в своем заключении. По крайней мере, он предоставляет возможность поделиться с другими тем, что очень ценно для тебя и почувствовать важность своих начинаний благодаря интересу незнакомых людей. Минусы общения в интернете «Бригсби», правда, особо не рассматривает, целиком и полностью посвящая себя упоительной работе над финалом истории сражения добра со злом.

Кадр из фильма «Приключения медведя Бригсби»

«Приключения медведя Бригсби» ‒ серенада, адресованная кинематографу, нежнейшая и уморительно смешная в своей трогательной наивности и простоте. Кино в фильме становится миром, общим для людей с принципиально разным жизненным багажом. Мир этот, конечно, порой весьма причудлив, быть его частью не всем по силам и по вкусу, зато он обладает удивительной гибкостью и готов впитать в себя и преобразить очень многое.

Елена Громова