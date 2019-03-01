«Шутки в сторону 2: Миссия в Майами»: Рецензия Киноафиши

Феликс Зилич посмотрел первую комедию Каннского лауреата Рашида Бушареба

Если вы не смотрели или попросту забыли первые «Шутки в сторону» — не беда. Кроме участия актёра Омара Си эти два фильма никак не связаны. Абсолютно никак. У них даже оригинальные названия разные. Первая картина (в подлиннике — «За городской чертой») была выпущена в 2012 году сразу после внезапного триумфа драмеди «1+1», собравшей в мировом прокате просто невероятные 416 млн долларов. Харизматичный афро-француз Омар Си казался на тот момент самым перспективным актёром Европы, поэтому первое полицейское buddy movie с его участием было собрано бережно и с любовью. Хороший сценарий, прекрасный дуэт, удачные шутки про Бельмондо и Алекса Фоули.

Спустя семь лет и десяток фильмов имя Омара вызывает лёгкое разочарование. Рослый сенегалец с безупречной улыбкой прочно засел в пантеоне топовых звёзд Франции, но французское кино так и не спас. Все французские проекты, где он был ангажирован в главной роли, с треском провалились либо не вышли в плюс. В громких голливудских блокбастерах («Люди Икс», «Инферно», «Мир Юрского периода») его функционал всегда сводится к условному присутствию в кадре для прокатной квоты. Российский зритель его по имени тоже не запомнил. Любой французский фильм с африканцем в качестве главной звезды (даже если это совсем не Омар) привычно получает приставку «+1» в название. В этом контексте «Шутки в сторону 2» (в оригинале - «Полицейский из Бельвилля») — это даже не очередной провал, а настоящая катастрофа. И у этой катастрофы есть очень известное имя.

Алжирец Рашид Бушареб никогда не снимал комедии. Алжирец Рашид Бушареб — суровое дитя Канн и Берлиналя, каждый второй фильм которого привычно отправляется на соискание премии «Оскар» от Алжира. С того памятного вечера 1991 года, когда молодой Бушареб вернулся из Канн с двумя наградами за фильм «Шеб» про страдания молодого алжирца в Париже, он является почти официальным голосом бывших североафриканских колоний. Очень амбициозным голосом. Его высокобюджетные исторические драмы «Патриоты» (2006) и «Вне закона» (2010) о тяжелой жизни алжирцев и тунисцев во время Второй Мировой и после её завершения так и не отбились во французском прокате, но вызвали огромный международный резонанс, благодаря которому Бушареб понял, что настал момент двигаться дальше. Например, снимать трилогию про встречу двух цивилизаций — арабского мира и Соединённых Штатов.

В первом фильме «американской» трилогии («Совсем как женщина») блондинка Сиенна Миллер и персиянка Голшифте Фарахани, звезда Джармуша и Фархади, бегут от своих мужей, чтобы странствовать по недружелюбной и пустынной Америке по дороге в Мексику. Во втором фильме трилогии — «Двое в городе» — чёрный мусульманин Форест Уайтекер выходит из тюрьмы, чтобы начать жизнь с чистого листа, не подозревая, что оказался в ремейке одноименного фильма с Аленом Делоном.

А теперь плохая новость: «Шутки в сторону 2» — последняя глава в этой самой трилогии.

Снять полицейское buddy movie Бушареб планировал еще в 2011 году, планируя взять на главные роли Жамеля Деббуза и Куин Латифу. Последняя сыграла перед этим в голливудском ремейке французского «Такси», поэтому в выборе актрисы была определенная логика. Повторюсь, Бушареб никогда прежде не снимал комедий, но «Полицейский из Беверли-Хиллз», «48 часов» и «Смертельное оружие» всегда были среди его любимых фильмов. Будучи максималистом и человеком амбициозным, он даже привлёк к написанию сценария одного из соавторов оригинальных «48 часов» Ларри Гросса. За семь лет работы над «проектом мечты» режиссёр потерял Деббуза и Латифу, но зато получил Омара и Луиса Гузмана. Ничто не предвещало беды. Даже авторский неймдропинг, обещавший комедию в лучших традициях Франсиса Вебера.

После «Миссии в Майами» Александр Невский может теперь считать себя выдающимся комедиографом и выступать со стэндапами. Его алжирский коллега совершил невозможное. Он снял ностальгическую комедию, где нет ни единой шутки и ровно одна киношная референция. Комедию, полностью построенную на этнических контрастах (мать Омара — египтянка, его подруга — китаянка, напарник — пуэрториканец), но эти контрасты — всего лишь повод для бесконечного умиления и искреннего восторга от социальной безупречности мультикультурного французского общества, где все уличные полицейские ходят теперь с автоматами.

Феликс Зилич