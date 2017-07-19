Элена (Бланка Суарес) ищет бутик-отель, там у нее запланирована встреча с парнем с сайта знакомств. Правда, найти этот маленький уголок дизайнерских изысков в Мадриде не так уж и просто, плюс волнение дает о себе знать, и девушка не может выпустить из рук телефон – подруга на проводе. В итоге мобильный разряжен, цыганка, не получившая денег, не пожалела и прокляла, изрядно подпортив настроение. В поисках розетки Элена забредает в бар, но выйдет ли она оттуда – вопрос. Посетителей…
«Дикая история» – в оригинале «El Bar» – треш-иллюстрация на тему человеческого выбора в критической ситуации. Как поступить, когда смерть дышит в затылок – предать ближнего или самому поплатиться жизнью?
Дешевая забегаловка, он же бар в центре Мадрида. Пока красотка Элена (Бланка Суарес) ищет зарядное устройство для телефона, на улице убивают человека. Шокированные посетители не знают, что делать. Вышедший на улицу сантехник через мгновение тоже становится трупом. Посетители бара становятся его заложниками. Путешествие по кругам ада начинается. Помещенные в замкнутое пространство люди (невольно вспоминается картина Луиса Бунюэля «Ангелы опустошения») отличаются по социальному положению и достатку, тем не менее, в сложившейся ситуации они все равны. Трусливый бородатый хипстер, представитель рекламной индустрии Начо (Марио Касас, знакомый многим по мелодраме «Три метра над уровнем неба») первым делом начинает клеить симпатичную девушку Элену. Красотке не везет в личном плане – она мечтает найти любовь всей жизни. Элена оказалась в «таком месте» случайно: намечалось свидание, но телефон разрядился. Хозяйка бара Ампаро (Тереле Павес) – пессимистичная, недружелюбная и даже злобная женщина с укладкой в стиле «стрижка-вспышка» берет на себя роль «дирижера». Работник бара Сатур (Секун де ла Роса) – всего лишь добродушный, хотя и трусливый исполнитель. Завсегдатайка Трини (Кармен Мачи) приходит в бар лишь для того, чтобы попытать удачу у однорукого бандита – она верит, в один прекрасный день ей повезет, а вот в людях она разочаровалась. Добавим сюда подозрительно настроенных бывшего полицейского и продавца нижнего белья. И, конечно же, такой сюжет не обошелся без бомжа Израэля (Хайме Ордоньес) – алкоголика, цитирующего к месту и не к месту Святое писание и упивающегося всем происходящим. По ходу развития сюжетной линии людей в баре становится все меньше, они спускаются все ниже в «преисподнюю» – из зала – в подвал, оттуда – в канализацию, словно проходят круги ада. Критическая ситуация срывает с людей маски, и вот они уже переходят от добродушного «без паники на Титанике» к «у кого пушка, тот и главный». Дальше – больше: все обнажаются скрытые недостатки и настоящие характеры героев, ведь идеальных людей попросту не существует. Режиссер Алекс де ла Иглесиа открыто говорит о том, что современный человек беззащитен независимо от социального положения и дохода. Террористические акты, с завидной регулярностью происходящие в мире, вскользь упоминаются героями. Размеренная жизнь в один момент может рухнуть, а реалии таковы, что «заказ кофе может стоить вам жизни». Еще один парадокс современной системы: полиция, долг которой защищать граждан, наоборот, убивает их. Заложники бара предоставлены сами себе, хотя изначально они верят: кто-то должен их спасти. Но полиция инсценирует пожар, а СМИ снимают об этом ролик, дезинформируя окружающих. Ничего не напоминает? Но даже эти моменты второстепенны: главный вопрос, волнующий режиссера: как ведут себя люди в критической ситуации? Когда идет речь о выживании, маски слетают, все происходит естественно, следуя истинной природе. Трусость, гнев, предательство, глупость, аморальность, садизм, эгоизм, абсурд – все грехи показаны в высшей степени достоверно. Алекс де ла Иглесиа высмеял все это в достаточно жесткой манере. Отличный актерский состав, известный по испанским лентам, хорошо сложенный непредсказуемый сюжет и довольно неплохая концовка для черной комедии. Режиссеру удалось выдержать напряжение, местами доводя до абсурда, нелогичности, глупости, добавив к дикому коктейлю качественного юмора и треша.
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