Наша рецензия

Элена (Бланка Суарес) ищет бутик-отель, там у нее запланирована встреча с парнем с сайта знакомств. Правда, найти этот маленький уголок дизайнерских изысков в Мадриде не так уж и просто, плюс волнение дает о себе знать, и девушка не может выпустить из рук телефон – подруга на проводе. В итоге мобильный разряжен, цыганка, не получившая денег, не пожалела и прокляла, изрядно подпортив настроение. В поисках розетки Элена забредает в бар, но выйдет ли она оттуда – вопрос. Посетителей…