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Дира Паис
Дира Паис
Dira Paes
О персоне
Фильмография
Дира Паис
Dira Paes
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Дата рождения
30 июня 1969
Возраст
53 года
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актриса, Продюсер
Биография Диры Паис
Родилась 30 июня 1969 года. Бразилия.
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Фильмография Диры Паис
Божественная любовь
драма
2019, Бразилия / Уругвай / Дания / Норвегия / Чили
5.0
Плюшевый монстр
анимация
2017, Бразилия
7.0
Мы вместе
драма
2011, Бразилия / Аргентина
5.0
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