Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Проект У»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
О персоне
Фильмография
Шейла Келли
Sheila Kelley
Киноафиша
Персоны
Шейла Келли
Шейла Келли
Sheila Kelley
Дата рождения
9 октября 1961
Возраст
64 года
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актриса, Продюсер
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
,
Романтический герой
Популярные фильмы
8.0
Скорая помощь
(1994)
7.9
Хороший доктор
(2017)
7.4
Полиция Гавайев
(2010)
Фильмография Шейла Келли
6.4
Тернер и Хуч
комедия, семейный
2021, США
5.3
Без одежды, без предрассудков
Strip Down, Rise Up
документальный
2021, США
7.9
Хороший доктор
драма
2017, США
6.4
Гость
The Guest
боевик, триллер
2014, США
Смотреть трейлер
5.5
Последний уик-энд
Last Weekend
драма, комедия
2014, США
7.4
Полиция Гавайев
драма, боевик, криминал
2010, США
7.4
Сплетница
драма, мелодрама
2007, США
6.8
Без ума от любви
Mozart and the Whale
комедия, мелодрама
2005, США
Показать еще
2 капли на ватный диск — и куртка как из магазина: в машинке стирать не нужно
Всего 1 ложка в воду – и букет на 1-е сентября простоит всю ночь: можно купить заранее, не толкаясь в очередях
Шишки вёдрами тащу из леса — соседи смеются осенью, а к Новому году становятся в очередь: экономлю на декоре 3-5 тысяч рублей
Этот актер отказался от Гэндальфа, Лектера и Дамблдора: тот редкий случай, когда карьера свернула не туда
«Завет» скатился до 6,4, но Скотт снимет ещё один приквел «Чужого»: «Это будет как бомба»
Забытый боевик с Мэттом Дэймоном внезапно влетел в топ-10 самых популярных на Netflix — из-за схожести с «Интерстелларом» и «Одиссеей»
«Налетай, торопись, в этом тесте живопись!»: ИИ превратил советские фильмы в картины - угадаете 5 из 5?
Военный фильм СССР пересняли на современный лад и неожиданно не испортили: «Я не могла сдержать слез»
Эти 3 российских детектива не раскачиваются, а цепляют с первой серии: №3 – наш ответ «Шерлоку»
Руперт Гринт снова сыграет Рона Уизли: старая гвардия опять в деле
Что мне снег, что мне зной... когда тест всегда со мной: угадаете 6 фильмов СССР по кадру с героями под зонтом?
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить