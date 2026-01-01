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Шейла Келли Sheila Kelley
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Шейла Келли

Sheila Kelley

Дата рождения
9 октября 1961
Возраст
64 года
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актриса, Продюсер
Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр, Романтический герой

Популярные фильмы

Скорая помощь 8.0
Скорая помощь (1994)
Хороший доктор 7.9
Хороший доктор (2017)
Полиция Гавайев 7.4
Полиция Гавайев (2010)

Фильмография Шейла Келли

Тернер и Хуч 6.4
Тернер и Хуч
комедия, семейный 2021, США
Без одежды, без предрассудков 5.3
Без одежды, без предрассудков Strip Down, Rise Up
документальный 2021, США
Хороший доктор 7.9
Хороший доктор
драма 2017, США
Гость 6.4
Гость The Guest
боевик, триллер 2014, США
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Последний уик-энд 5.5
Последний уик-энд Last Weekend
драма, комедия 2014, США
Полиция Гавайев 7.4
Полиция Гавайев
драма, боевик, криминал 2010, США
Сплетница 7.4
Сплетница
драма, мелодрама 2007, США
Без ума от любви 6.8
Без ума от любви Mozart and the Whale
комедия, мелодрама 2005, США
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