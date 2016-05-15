Жестокие мечты, 2017

«Жестокие мечты» - вторая лента Нэйтана Морландо, выходящая в прокат («Гражданин Гангстер»). Главные роли в ней исполнили начинающие актёры Софи Нелисс («Воровка книг», «Господин Лазар») и Джош Уиггинс («Макс», «Хулиган»). Также в ленте снялся Билл Пэкстон («Аполлон 13», «Хищник 2») и другие.

В центре сюжета картины «Жестокие мечты» окажется пара подростков Кейси и Джонас. Парень похищает сумку с "грязными" деньгами и сбегает вместе с девушкой своей мечты к морю. В погоню за влюблёнными пускается отец Кейси - коррумпированный полицейский, который пойдёт на всё, чтобы вернуть деньги обратно. Однако ничто не встанет на пути к счастью двух молодых, бьющихся в такт сердец.