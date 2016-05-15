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Жестокие мечты Жестокие мечты
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Mean Dreams

Жестокие мечты, 2017

2017 / Канада
5.5 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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Причины посмотреть Факты О фильме

«Жестокие мечты» - вторая лента Нэйтана Морландо, выходящая в прокат («Гражданин Гангстер»). Главные роли в ней исполнили начинающие актёры Софи Нелисс («Воровка книг», «Господин Лазар») и Джош Уиггинс («Макс», «Хулиган»). Также в ленте снялся Билл Пэкстон («Аполлон 13», «Хищник 2») и другие.

В центре сюжета картины «Жестокие мечты» окажется пара подростков Кейси и Джонас. Парень похищает сумку с "грязными" деньгами и сбегает вместе с девушкой своей мечты к морю. В погоню за влюблёнными пускается отец Кейси - коррумпированный полицейский, который пойдёт на всё, чтобы вернуть деньги обратно. Однако ничто не встанет на пути к счастью двух молодых, бьющихся в такт сердец.

- «Жестокие мечты» - второй полнометражный фильм в карьере Нэйтана Морландо и первый за последние пять лет

- Роль в «Жестоких мечтах» для актёра Билла Пэкстона стала последней. Он скончался в феврале 2017 года

- Фильм был представлен на Каннском кинофестивале, а также на фестивале в Торонто

Юноша встречает девушку. Ради неё он готов идти на край света, свернуть горы или просто украсть миллион долларов у наркокартеля. Она же всегда хотела увидеть море, потому что море — это свобода. Теперь они объявлены в розыск, и за ними гонится вся полиция штата.

5.5 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Продолжительность 1 час 48 минут
Год выпуска 2017
Премьера в России 6 апреля 2017
Премьера онлайн 16 марта 2017
Премьера в мире 15 мая 2016
Возраст 16+
Прокатчик Капелла Фильм
Режиссер
Нэйтан Морландо
Нэйтан Морландо
В ролях
Софи Нелисс
Софи Нелисс
Джош Уиггинс
Джош Уиггинс
Билл Пэкстон
Билл Пэкстон
Колм Фиор
Колм Фиор
Райан Блэйкли
Райан Блэйкли
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Жестокие мечты 2 постера
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Жестокие мечты смотреть онлайн

Жестокие мечты
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Наша рецензия
Он работал честно, не жалуясь и не требуя большего; Джонас - застенчивый и добрый, очень искренний паренек. У него простые взгляды на жизнь и на то, что хорошо, а что плохо. Джонас спасает змей, считает, что врать – плохо и предпочитает действовать честными методами, прямолинейно «идя на Вы». Его спокойная и безмятежная жизнь, как обычно бывает в таких случаях, разрушается с приездом в город Софи. Постепенно раскрывающиеся подробности характеров главных персонажей и…
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Ирина 6 апреля 2017, 05:51
Довольно романтичный, но соплей нет, что радует!
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13 голосов
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саундтрек фильма Жестокие мечты
Кадры из фильма Все кадры
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