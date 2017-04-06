«Жестокие мечты»: Рецензия Киноафиши

Мечты разбитых

Он работал честно, не жалуясь и не требуя большего; Джонас - застенчивый и добрый, очень искренний паренек. У него простые взгляды на жизнь и на то, что хорошо, а что плохо. Джонас спасает змей, считает, что врать – плохо и предпочитает действовать честными методами, прямолинейно «идя на Вы».

Его спокойная и безмятежная жизнь, как обычно бывает в таких случаях, разрушается с приездом в город Софи. Постепенно раскрывающиеся подробности характеров главных персонажей и несправедливости взрослого общества дают призрачную надежду на нарастание динамики и накал страстей, но – тщетно. От начала и до конца фильм «Жестокие мечты» выдерживает первоначально взятый безмятежный и несколько меланхоличный тон, который больше подходит корейскому арт-хаусу, нежели американской киноиндустрии.

Кадр из фильма «Жестокие мечты»

Впрочем, картину нельзя обвинить в недостатке эмоциональности: все трио – и Софи Нелисс в роли Кейси, и Джош Уиггинс в роли Джонаса, и печально ушедший из жизни Билл Пэкстон в роли Уэйна – играют качественно и сильно. В отношениях между персонажами есть конфликт интересов и чувствуется разница в характерах, а недостаток опыта со стороны молодых актеров, по сравнению со старшими коллегами по съемочной площадке, почти не ощущается. Возможно, это не столько заслуга самих актеров, сколько режиссера, который все внимание сконцентрировал на степной романтике и проблемах юношеского максимализма, столкнувшегося с печальными реалиями жизни и собственной неопытностью. Билл Пэкстон большую часть экранного времени нависает незримым дамокловым мечом над беглецами, присутствуя в разговорах, но так и не получив возможности развернуться по полной. Но, даже так его персонаж Уэйн все равно вызывает невольное чувство симпатии. Это то, что Нэйтану Морландо удалось хорошо еще в «Гражданине гангстере»: живой, вызывающий отклик антагонист. Прямо как в жизни.

Кадр из фильма «Жестокие мечты»

В фильме совершенно шаблонная, ничем не примечательная история любви и борьбы. В ней четко прослеживается процесс развития и взросления молодых персонажей, начавших в одной точке, но далее пошедших совершенно разными дорогами. Обретя долгожданную свободу, Кейси внезапно начинает ценить простые прелести жизни, а Джонас оказывается в шаге от того, чтобы стать таким же, как и ненавистный ему Уэйн.

Нэйтан Морландо перенес из «Гражданина гангстера» излюбленные мрачные и темные тона, некоторую предсказуемость сюжетных линий. Ему не помогла даже работа над ошибками, благодаря которой полицейские из некомпетентных картонных персонажей превращаются в излишне остроумных гончих, с легкостью выслеживающих объятых паникой и страхом детей. Режиссер окончательно убрал любую легкость и юмор, по-видимому, решив не нервировать лишний раз зрителя, сделав упор на том, что удалось ему лучше всего: наполнение смыслов.

Кадр из фильма «Жестокие мечты»

А их более чем достаточно, начиная с банального «за каждое преступление следует наказание» и заканчивая проблемой «отцов и детей», где дети, оказавшись во взрослом мире со своей еще наивной системой координат искренне не могут понять, почему они с их честными и рыцарскими методами оказываются плохими, а насквозь прогнившие злые взрослые почему-то законом считаются добрыми. Асоциальное поведение и бунт против старшей системы координат в чем-то роднит их с битниками и разбитым поколением, приводя Кейси и Джонаса, в итоге, к вечному путешествию ради путешествия, которое и становится их мечтой, свободой и смыслом жизни.

Кадр из фильма «Жестокие мечты»

Стив Косенс, отличившийся своей мастерской операторской работой в «Гражданине гангстере», в «Жестоких мечтах» отказался от эмоционально сильных крупных сцен, сконцентрировавших бы внимание на мимике актеров. С одной стороны это плюс – потому что в этом случае Пэкстон бы наверняка оказался в выигрыше, с другой же – минус, потому что фильм потерял еще одну возможность эмоционально зацепить аудиторию. Как бы ни был плох или хорош «Гражданин гангстер», он никого не оставил равнодушным. «Жестокие мечты» же вполне могут позабыться через пару часов после просмотра. Статичная камера, мизансцены, как будто сделанные из набора фонов для рабочего стола компьютера, и, в конце, закольцованность визуальной композиции, которая в других случаях благосклонно воспринимается зрителем, но здесь выглядит как попытка сыграть на том, что уж точно понравится – все это оставляет двоякое впечатление. Если целью было сделать совершенно противоположный «гангстеру» фильм, то это получилось.

Кадр из фильма «Жестокие мечты»

Однако, ощущается, что работу над ошибками Морландо прилежно проделал. «Жестокие мечты» стоят на ступень выше «Господина гангстера» хотя бы в смысловой составляющей и осмысленности сценария. Если добавить к этому и старания всей съемочной площадки позволить картине говорить своим собственным голосом, актуальные затронутые темы и трепетное отношение к самому явлению романтики как таковой, то положительного оказывается куда больше, чем отрицательного. При этом, «Жестокие мечты» могут похвастаться хэппи-эндом, который по канону и сценарию вроде как есть, но на деле по ощущениям его нет. Вместо этого остается разбитость, надорванность. Прямо как в жизни.

Галина Потапова

Фильм в российском прокате с 6 апреля 2017 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Жестокие мечты»