Братья Гейтсы живут и работают в Чикаго. Трумэн — полицейский, а Джеральд — водитель грузовика. Мафиози Джону Изабелла убивает Джеральда, и Трумэн объявляет мафии войну. На помощь ему приходят бравые ребята из Кентукки. Их оружие — дробовики и луки. Избалованная цивилизацией мафия не готова к такому напору…
|20 октября 1989
|Россия
|16+
|24 мая 1990
|Германия
|8 июня 1990
|Ирландия
|12A
|20 октября 1989
|Казахстан
|20 октября 1989
|Нидерланды
|18
|20 октября 1989
|США
|15 августа 2009
|Словакия
|15
|20 октября 1989
|Украина