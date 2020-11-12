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Постер фильма Ближайший родственник
6.8
Киноафиша Фильмы Ближайший родственник
6.8

Ближайший родственник

, 1989
Next of Kin
США / триллер, боевик / 18+
Постер фильма Ближайший родственник
6.8

О фильме

Братья Гейтсы живут и работают в Чикаго. Трумэн — полицейский, а Джеральд — водитель грузовика. Мафиози Джону Изабелла убивает Джеральда, и Трумэн объявляет мафии войну. На помощь ему приходят бравые ребята из Кентукки. Их оружие — дробовики и луки. Избалованная цивилизацией мафия не готова к такому напору…

В ролях

Патрик Суэйзи
Патрик Суэйзи
Truman
Лиам Нисон
Лиам Нисон
Briar
Адам Болдуин
Адам Болдуин
Joey
Хелен Хант
Хелен Хант
Jessie
Андреас Катсулас
Isabella
Билл Пэкстон
Билл Пэкстон
Gerald
Бен Стиллер
Бен Стиллер
Lawrence
Майкл Дж. Поллард
Harold
Тед Левайн
Тед Левайн
Willy
Дел Клоуз
Frank
Режиссер Джон Ирвин
Сценарист Michael Jenning
Композитор Джек Ницше
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 48 минут
Год выпуска 1989
Премьера в мире 20 октября 1989
Дата выхода
20 октября 1989 Россия 16+
24 мая 1990 Германия
8 июня 1990 Ирландия 12A
20 октября 1989 Казахстан
20 октября 1989 Нидерланды 18
20 октября 1989 США
15 августа 2009 Словакия 15
20 октября 1989 Украина
MPAA R
Бюджет $12 000 000
Сборы в мире $15 942 628
Производство Lorimar Film Entertainment
Другие названия
Next of Kin, Ruf nach Vergeltung, Veriveljet, Vientos de justicia, A vér szava, A Vingança do Clã, Amb la seva pròpia llei, Blodsbröder, Con su propia ley, Dirty Fighting, Hævntørst, Hevn over mafiaen, Kraujo gimines, La venganza, Le flic de Chicago, Marcados pelo Ódio, Najbliži rođak, Oikogeneiaki ekdikisi, Pe urmele mafiei, Prawo krwi, Un flic à Chicago, Vendetta trasversale, Οικογενειακή εκδίκηση, Ближайший родственник, Последният от рода, パトリック・スウェイジ/復讐は我が胸に

Рейтинг фильма

6.8
Оцените 12 голосов
5.9 IMDb
Обновлено 12 ноября 2020

Цитаты

Truman Gates Они идут за тобой, Вилли. Я знаю, ты наверняка прихватишь с собой пару из них, но всё равно тебя возьмут. Или можем вместе доехать до станции — просто два парня из холмов. Даю слово. Знаю, ты не боишься умереть, Вилли. Но это не то место, чтобы оставить там свою душу.

Отзывы о фильме

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