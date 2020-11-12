Truman Gates Они идут за тобой, Вилли. Я знаю, ты наверняка прихватишь с собой пару из них, но всё равно тебя возьмут. Или можем вместе доехать до станции — просто два парня из холмов. Даю слово. Знаю, ты не боишься умереть, Вилли. Но это не то место, чтобы оставить там свою душу.