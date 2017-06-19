«Холодное танго»: Рецензия Киноафиши

Танец между двух жерновов

Когда Макс вечером пробрался домой, там уже наводили порядок совершенно чужие люди. Впрочем, это была обычная практика: фашисты часто отдавали дома расстрелянных евреев местным литовцам. Но Макс об этом не знал. Обычный подросток, он даже толком не понял, что же произошло. А произошло вот что. Рано утром еврейских женщин и их малышей вывели во двор лагеря, детей затолкали в грузовик и увезли. Из этого грузовика Макс сбежал. Час спустя фашисты поставили его мать к стенке, а «пассажиров» грузовика закопали в лесу живьем. И шестилетнюю сестренку – тоже.

Дом же Макса достался самой обыкновенной литовской семье. Вот только ночами какие-то странные люди таскали главе семейства баулы с разным добром: одеждой, серебром, домашней посудой… Да и девочка… Эх, что за дочка была у этих литовцев! – белокурое строптивое чудо по имени Лайма. И хоть евреев она боялась, Макса ей действительно было жаль. В общем, первое время парень прятался здесь. Потом его выгнали. И вернулся он только через несколько лет после войны, вернулся красивым и взрослым парнем, вернулся к ней, к Лайме. Правда, Лайма стала совсем другой: она не расставалась с бутылкой и гуляла с каждым вторым офицером…

Риналь Мухаметов в фильме Павла Чухрая «Холодное танго»

«Любовь, что похожа на пытку», - поёт полупьяная ресторанная певичка, героиня Юлии Пересильд. Выбор песни в данном случае неслучаен: её можно было бы принять за краткий пересказ фильма, если бы не одно «но». Да, Макс и Лайма просто созданы, чтобы мучить друг друга: с какой стороны не глянь – они враги. Ходят слухи, что отец Лаймы во время войны расстреливал евреев, Макс же – еврей. К тому же, Лайма считает советскую власть в Литве, мягко говоря, незаконной и сочувствует «лесным братьям», которые пытаются с этой властью бороться. А Макс устраивается на работу в НКВД и «братьев» ловит. Тем не менее, история Макса и Лаймы – это история любви.

Юлия Пересильд в фильме Павла Чухрая «Холодное танго»

Однако сложные (а чаще невыносимые) отношения героев – лишь вершина айсберга. Павел Чухрай снимал вовсе не мелодраму. Он возвращается к своей главной теме, к теме почти всех своих фильмов: он говорит о том, как легко государству сломать хребет маленькому человеку, который по тем или иным причинам не вписался в систему. Так что основной конфликт фильма – это не конфликт Лаймы и Макса, а конфликт людей и системы. Возможно, родись герои в другом месте и в другое время, они стали бы идеальной парой. Но в данном случае они просто заложники политической ситуации, жертвы, пусть и далеко не безгрешные.

Сергей Гармаш в фильме Павла Чухрая «Холодное танго»

Тем не менее, претензий к «Холодному танго» будет немало, причем, как обоснованных, так и нет. Говорить о депортации литовского населения до сих пор как-то не принято, и не думаю, что найдется много желающих, готовый такой разговор поддержать. Особенно, если учесть ту жесткость в оценках, которую предлагает Павел Чухрай. Плюс складывается впечатление, что режиссер волей-неволей слегка подтасовывает факты: взять хотя бы «лесных братьев». Цели этой «организации» вполне понятны, однако, как ни крути, развязанная «братьями» партизанская война граничила с терроризмом, о чем фильм почему-то умалчивает. Впрочем, вполне возможно, что это лишь «особенности монтажа»: ведь «Холодное танго» снимался как сериал, так что в полнометражную версию многое не вошло.

Кадр из фильма Павла Чухрая «Холодное танго»

Кстати, подобная практика (съемка фильма и сериала одновременно) снова играет с авторами не самую добрую шутку. Да, «Холодное танго» «собрано» гораздо грамотнее, чем его «собратья по несчастью»: сценарных дыр в нем меньше в разы и ощущения «лоскутного одеяла» не возникает. Однако сюжет все равно развивается скачками, и скачки эти ощутимы. Опытный зрительский глаз сразу определяет: отсюда что-то вырезали, здесь что-то недоговорили и т.д. К тому же из-за большого количества сокращений «страдают» некоторые персонажи: например, майор Таратута, чьи вопли о жестокой Родине обрушиваются на зрителя как-то уж очень внезапно. А потому и кажутся чересчур театральными.

Юлия Пересильд в фильме Павла Чухрая «Холодное танго»

Сказывается театральность и в актерской пластике, и в мизансценах, и в работе оператора. Однако настоящее чувство и настоящая трагедия всё равно прорываются сквозь нее, как сквозь паутину – и тогда «Холодное танго» хватает зрительный зал за горло. Важно и вот еще что. Сегодняшний зритель закормлен западными кинокомиксами: а в них персонажи предельно просты и отношения между ними предельно понятны. Здесь же герои неоднозначны от слова «очень» и гораздо более противоречивы, чем, например, в «Воре» (один из лучших фильмов Чухрая, как вы помните). При этом их поведение совершенно непредсказуемо и выходит за рамки привычно-комфортных штампов. В сочетании с искренностью и подлинным драматизмом это – ух! – дорогого стоит. Так что если вы готовы к серьезному разговору и не боитесь сильных эмоций, то постарайтесь не пропустить.

Вера Алёнушкина

В прокате с 22 июня 2017 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Холодное танго»