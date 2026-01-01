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Мария Малиновская
Mariya Malinovskaya
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Мария Малиновская
Мария Малиновская
Mariya Malinovskaya
Дата рождения
11 июля 1974
Возраст
52 года
Знак зодиака
Рак
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Романтическая актриса
,
Герой боевиков
Биография Мария Малиновская
Родилась 11 июля 1974 года. Москва, СССР (Россия).
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9.0
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(2024)
Фильмография Мария Малиновская
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мелодрама, драма
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комедия
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Возмездие
боевик, криминал
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2026, Россия
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Тень сомнений
мелодрама, драма
2026, Россия
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•••
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Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
7.9
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2024, Россия
7.8
Лиса
детектив, мистика
2024, Россия
Реклама 18+
•••
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Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
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