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Мария Малиновская
Мария Малиновская Mariya Malinovskaya
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Мария Малиновская

Mariya Malinovskaya

Дата рождения
11 июля 1974
Возраст
52 года
Знак зодиака
Рак
Актерское амплуа
Драматический актёр, Романтическая актриса, Герой боевиков

Биография Мария Малиновская

Родилась 11 июля 1974 года. Москва, СССР (Россия).

Популярные фильмы

Во тьме 9.0
Во тьме (2022)
Магия сердца 7.9
Магия сердца (2025)
Лиса 7.8
Лиса (2024)

Фильмография Мария Малиновская

Адрес нашего дома
Адрес нашего дома
мелодрама, драма 2026, Россия
Полицейский по обмену
комедия 2026, Россия
Возмездие
Возмездие
боевик, криминал 2026, Россия
Сердце Веры
Сердце Веры
мелодрама, драма 2026, Россия
Тень сомнений
Тень сомнений
мелодрама, драма 2026, Россия
Магия сердца 7.9
Магия сердца
драма, мелодрама, мини-сериал 2025, Россия
Чувство правды 2
Чувство правды 2
детектив, мини-сериал 2024, Россия
Лиса 7.8
Лиса
детектив, мистика 2024, Россия
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