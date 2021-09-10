Хорошие девочки попадают в рай, 2021

Говорят, хорошие девочки попадают в рай, а плохие — куда захотят. У мальчиков варианты не лучше. От Пашки ушла жена. И он стал самозабвенно страдать: пьянство, скандалы, драки с виновником расставания, врачи, снова пьянство, таблетки и даже клиника неврозов. Но его быстро выписали, сказали, что здоров, и нужно жить дальше одному, если получится. У Пашки, правда, совсем плохо получалось, пока однажды у аптеки он не встретил прекрасную незнакомку. Ночь, вино, ее квартира…. Спасет любовь на этот раз или может так отпустит?