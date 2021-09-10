Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «И наступит рассвет» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Хорошие девочки попадают в рай
5.1
Киноафиша Фильмы Хорошие девочки попадают в рай
5.1

Хорошие девочки попадают в рай

, 2021
Khoroshiye devochki popadayut v rai
Россия / комедия, драма, мелодрама / 18+
Постер фильма Хорошие девочки попадают в рай
5.1

О фильме

Говорят, хорошие девочки попадают в рай, а плохие — куда захотят. У мальчиков варианты не лучше. От Пашки ушла жена. И он стал самозабвенно страдать: пьянство, скандалы, драки с виновником расставания, врачи, снова пьянство, таблетки и даже клиника неврозов. Но его быстро выписали, сказали, что здоров, и нужно жить дальше одному, если получится. У Пашки, правда, совсем плохо получалось, пока однажды у аптеки он не встретил прекрасную незнакомку. Ночь, вино, ее квартира…. Спасет любовь на этот раз или может так отпустит?

В ролях

Юлия Пересильд
Юлия Пересильд
She
Алесь Снопковский
Алесь Снопковский
Pasha
Евгений Терских
Romych
Максим Митяшин
Максим Митяшин
Husband
Николай Аузин
Николай Аузин
Bridegroom
Linda Akhmetzyanova
Bride
Andrey Kuzin
Кристина Кузьмина
Кристина Кузьмина
Secretary
Aleksandr Ovcharenko
Маргарита Бычкова
Маргарита Бычкова
Pasha's Mother
Режиссер Дмитрий Месхиев
Сценарист Дмитрий Месхиев
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Россия
Продолжительность 1 час 31 минута
Год выпуска 2021
Премьера в мире 10 сентября 2021
Производство CTB Film Company
Другие названия
Khoroshiye devochki popadayut v rai, Good Girls Go to Heaven, Grzeczne dziewczyny idą do nieba, Хорошие девочки попадают в рай, Khoroshie Devochki Popadayut v Ray

Рейтинг фильма

5.1
Оцените 12 голосов
5.1 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии  Лучшие российские фильмы 
Обновлено 26 декабря 2022

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Кошмар на улице Корал-Гроув
Кошмар на улице Корал-Гроув
2026, Канада, ужасы, детектив, фантастика
Человек-паук: Новый день
Человек-паук: Новый день
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика
Одиссея
Одиссея
2026, США, приключения, фэнтези, боевик
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Последний богатырь. Колобок
Последний богатырь. Колобок
2026, Россия, семейный, фэнтези
Мятеж
Мятеж
2026, США, боевик, триллер, криминал
Лунтик. Обратная сторона луны
Лунтик. Обратная сторона луны
2026, Россия, анимация, детский, семейный
Смешарики сквозь вселенные
Смешарики сквозь вселенные
2026, Россия, фантастика, приключения
Жертва обстоятельств
Жертва обстоятельств
2026, США, приключения, комедия, боевик
История игрушек 5
История игрушек 5
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
Крушение рейса
Крушение рейса
2026, США / Испания, боевик, ужасы, триллер
Мотор Сити
Мотор Сити
2025, США, боевик, криминал, драма
Урожай ягод у меня больше не пропадает зря: за минуту делаю вкусняшку, которая скрасит и мясо, и сырники
Скупаю как угорелая все резиновые автоковрики в «Светофоре»: для машины уже не осталось — нашла 5 применений на даче
Стеклянные бутылки берегу как зеницу ока: делаю из них шикарные кружки, какие не купишь в магазине
Эта советская книга была так хороша, что американцы присвоили себе: сняли по ней фильм, собравший 5(!) «Оскаров»
Заварите крепкий чай и отменяйте дела: 5 шикарных британских ретро-сериалов с рейтингами до 8,2
«Оп, новый слоп» – пишут про очередное «Поднятия уровня»: выйдет уже в 2027-м, а сюжет до боли знакомый
Включила от скуки старый фильм с Гэри Олдманом — и влюбилась в этот шедевр: неудивительно, что он вошел в топ-250 лучших на Кинопоиске
«Иронию судьбы» все знают, но на эти 7 вопросов ответят единицы: сложный тест для фанатов Рязанова
«Надеюсь, не пойдёт по наклонной»: зрители оценили первые 2 серии «ОПГ» на ОККО — от «очень даже ничего» до «очень слабо»
Рейтинг ожидания 9,4 из 10: новый сериал НТВ уже называют одной из самых интригующих премьер 2026 года
Не только «Трасса» и «Аутсорс»: 5 сильных сериалов Душана Глигорова, которые легко пропустить — в №3 снялся Антон Васильев
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше