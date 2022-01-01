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Хорошие девочки попадают в рай Хорошие девочки попадают в рай
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Khoroshiye devochki popadayut v rai

Хорошие девочки попадают в рай, 2021

2021 / Россия
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О фильме

Говорят, хорошие девочки попадают в рай, а плохие — куда захотят. У мальчиков варианты не лучше. От Пашки ушла жена. И он стал самозабвенно страдать: пьянство, скандалы, драки с виновником расставания, врачи, снова пьянство, таблетки и даже клиника неврозов. Но его быстро выписали, сказали, что здоров, и нужно жить дальше одному, если получится. У Пашки, правда, совсем плохо получалось, пока однажды у аптеки он не встретил прекрасную незнакомку. Ночь, вино, ее квартира…. Спасет любовь на этот раз или может так отпустит?

мало голосов Оцените
0 голосов Рейтинг IMDb: 5.1
Продолжительность 1 час 31 минута
Год выпуска 2021
Возраст 16+
Режиссер
Дмитрий Месхиев
Дмитрий Месхиев
В ролях
Юлия Пересильд
Юлия Пересильд
Алесь Снопковский
Алесь Снопковский
Евгений Терских
Максим Митяшин
Николай Аузин
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Хорошие девочки попадают в рай 2 постера
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