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Холодное танго - трейлер
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Холодное танго. Трейлер

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Дата публикации: 15 мая 2017
Холодное танго – Он чудом избежал смерти, чтобы вернуться в дом, где родился. В дом, в котором теперь живет любовь всей его жизни. Но надежда на счастье оборачивается страшным открытием. Его возлюбленная – дочь его врага.
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alenabur 28 июня 2017, 20:00
Оценка
Я считаю филь самым сильным на сегодняшний день. Спасибо за этот фильм! Очень тяжело осознать, что пришлось испытать детям, взрослым в то нелеггкое время! Спасибо режиссёру, сценаристу, актерам, всем создателям фильма, что затронули такие темы. По моему мнению фильм достоин самых высоких наград!
28 июня 2017, 20:00 Ответить
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