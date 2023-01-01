Августовская рапсодия, 1991

Бабушка Канэ получает письмо от своего брата, по имени Судзиро, которого она не помнит. Когда-то он иммигрировал на Гавайи и начал жить там с американкой. На смертном одре Судзиро хотел бы увидеть кого-то из членов своей семьи, но последняя его живая родственница – это Канэ. Когда героиня колеблется, ее внуки понимают, что она просто не желает ступать на территорию США, так как все еще простила американцам варварские бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, во время которых погибли ее муж и многие другие члены его семьи. Тогда ее внуки сами отправляются в Америку, чтобы найти доказательства их родства. Смогут ли они примирить Канэ?