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Августовская рапсодия Августовская рапсодия
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Августовская рапсодия, 1991

1991 / Япония
7.2 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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Причины посмотреть Факты О фильме

Бабушка Канэ получает письмо от своего брата, по имени Судзиро, которого она не помнит. Когда-то он иммигрировал на Гавайи и начал жить там с американкой. На смертном одре Судзиро хотел бы увидеть кого-то из членов своей семьи, но последняя его живая родственница – это Канэ. Когда героиня колеблется, ее внуки понимают, что она просто не желает ступать на территорию США, так как все еще простила американцам варварские бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, во время которых погибли ее муж и многие другие члены его семьи. Тогда ее внуки сами отправляются в Америку, чтобы найти доказательства их родства. Смогут ли они примирить Канэ?

  • Фильм снимался, когда Ричард гир был на пике своей карьеры и зарабатывал миллионы долларов за одну роль. Компания Акиры Куросавы посчитала, что не может выплатить ему гонорар, на что Гир ответил: «Я буду работать бесплатно для великого Куросавы». 
  • Гир запомнил все свои японские реплики фонетически и произносил их сам.
  • Фильм основан на романе Киёко Мурата «В рагу», который Акира Куросава прочитал во время съемок фильма «Юмэ». Он переделал его в сценарий всего за 15 дней.
  • Кадры с муравьями на розе снимал другой режиссер, Иширо Хонда, потому что у самого Куросавы не хватило на это терпения.

Фильм, воссоздавший события атомной бомбардировки японского города Нагасаки в конце Второй Мировой войны. Огромное количество людей погибло в тот ужасный день, а те, кто выжил, с болью в сердце рассказывают о происшедшем

7.2 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 1991
Премьера в мире 25 мая 1991
Возраст 18+
MPAA PG
Режиссер
Акира Куросава
Акира Куросава
В ролях
Сашико Мурасе
Ричард Гир
Ричард Гир
Наруми Каяшима
Мие Сузуки
Тошиеми Гиши
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Августовская рапсодия 2 постера
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