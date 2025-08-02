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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов 1945

Рейтинг фильмов 1945 года

Портрет Дориана Грея 7.9
1 Портрет Дориана Грея
драма, фэнтези, ужасы 1945, США
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Без вины виноватые 7.8
2 Без вины виноватые
драма 1945, СССР
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Пропавшая грамота 7.6
3 Пропавшая грамота
анимация, короткометражный, фэнтези 1945, СССР
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Поднять якоря 7.4
4 Поднять якоря
мелодрама, комедия, мюзикл 1945, США
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Близнецы 7.3
5 Близнецы
комедия 1945, СССР
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Онлайн
Легенда о великом мастере дзюдо-2 6.0
6 Легенда о великом мастере дзюдо-2
боевик, приключения 1945, Япония
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