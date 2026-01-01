Отзывы о фильме
Врач Санада практикует в нищем районе и понемногу спивается. Однажды к нему попадает молодой хулиган Мацунага, раненный в драке с местными гангстерами. Врач обнаруживает у него открытую форму туберкулёза и начинает лечить его не только физически, но и духовно, пытаясь завоевать доверие озлобленного парня. Это помогает самому доктору сохранять человеческий облик. Но Мацунага гибнет, защищая молодую девушку от главаря гангстеров. Эпизод, приведший к его физической смерти, становится эпизодом его духовного рождения. Фильм сурово повествует о сложном послевоенном времени.
|8 мая 2008
|Германия
|19 июня 1980
|Нидерланды
|30 декабря 1959
|США
|8 декабря 1959
|Франция
|27 апреля 1948
|Япония