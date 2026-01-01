Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Пьяный ангел
7.7 Рейтинг IMDb: 7.6
Пьяный ангел

Пьяный ангел

Yoidore tenshi 18+
О фильме

Врач Санада практикует в нищем районе и понемногу спивается. Однажды к нему попадает молодой хулиган Мацунага, раненный в драке с местными гангстерами. Врач обнаруживает у него открытую форму туберкулёза и начинает лечить его не только физически, но и духовно, пытаясь завоевать доверие озлобленного парня. Это помогает самому доктору сохранять человеческий облик. Но Мацунага гибнет, защищая молодую девушку от главаря гангстеров. Эпизод, приведший к его физической смерти, становится эпизодом его духовного рождения. Фильм сурово повествует о сложном послевоенном времени.

Страна Япония
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 1948
Премьера в мире 27 апреля 1948
Дата выхода
8 мая 2008 Германия
19 июня 1980 Нидерланды
30 декабря 1959 США
8 декабря 1959 Франция
27 апреля 1948 Япония
Сборы в мире $47 023
Производство Toho
Другие названия
Yoidore tenshi, Drunken Angel, El ángel ebrio, L'ange ivre, El ángel borracho, A részeg angyal, Anjo Inebriado, De dronken engel, Den berusade ängeln, Den berusede engelen, Der trunkene Engel, Engel der Verlorenen, Girtas angelas, Îngerul beat, Juopunut enkeli, L'angelo ubriaco, Methysmenos angelos, O Anjo Embriagado, Pijani anđeo, Pijani andjeo, Pijany anioł, Пияният ангел, Пьяный ангел, 泥醉天使, 酩酊天使, 醉いどれ天使
Режиссер
Акира Куросава
Акира Куросава
В ролях
Рейсабуро Ямамото
Такаси Симура
Такаси Симура
Тосиро Мифунэ
Тосиро Мифунэ
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

7.7
15 голосов
7.6 IMDb
