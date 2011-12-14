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Постер фильма Встречный ветер
5.6
Встречный ветер - Трейлер с закадровым переводом
Киноафиша Фильмы Встречный ветер
5.6

Встречный ветер

, 2011
Des vents contraires
Франция, Бельгия / детектив, драма / 18+
Трейлеры
Постер фильма Встречный ветер
5.6
Встречный ветер - Трейлер с закадровым переводом
Встречный ветер  Трейлер с закадровым переводом

О фильме

Жизнь писателя Поля полностью меняется, когда внезапно изчезает его жена. После года бесплодных поисков он оказывается совершенно сломленным человеком, измученным сомнениями и чувством вины. Его последний шанс — попытаться начать все с чистого листа и отправиться вместе с детьми в город своего детства Сен-Мало. Поль и представить не мог, что там его ожидает совершенно непредвиденная встреча, которая перевернет всю его жизнь.

В ролях

Одри Тоту
Одри Тоту
Sarah Anderen
Бенуа Мажимель
Бенуа Мажимель
Paul Anderen
Антуан Дюлери
Антуан Дюлери
Alex Anderen
Рамзи Бедиа
Рамзи Бедиа
Samir (Le déménageur)
Даниэль Дюваль
Xavier, l'éditeur
Изабель Карре
Изабель Карре
Josée Combe
Були Ланнерс
Були Ланнерс
Monsieur Bréhel
Мари-Анж Каста
Justine Leblanc
Лубна Азабаль
Лубна Азабаль
La mère de Yamine
Аврора Клеман
Аврора Клеман
Madame Pierson
Режиссер Жалиль Леспер
Сценарист Марион Лэйн, Оливье Адам, Marie-Pierre Huster, Жалиль Леспер
Композитор David François Moreau
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Франция / Бельгия
Продолжительность 1 час 31 минута
Год выпуска 2011
Премьера в мире 14 декабря 2011
Дата выхода
24 мая 2012 Россия Другое кино
24 мая 2012 Беларусь
24 мая 2012 Казахстан
28 декабря 2011 США
24 мая 2012 Украина
14 декабря 2011 Франция
Сборы в мире $1 957 683
Производство Wy Productions, Direct Cinéma, Artémis Productions
Другие названия
Des vents contraires, Headwinds, Contra el viento, Against the Wind, Droga pod wiatr, Gió Ngược, Împotriva vântului, Priešpriešinis vejas, Qarshi shamol, Sert Rüzgârlar, Szembeszél, Vento contrario, Vientos contrarios, Αντίθετοι άνεμοι, Встречный ветер

Рейтинг фильма

5.6
Оцените 10 голосов
6.4 IMDb
Обновлено 12 ноября 2020

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Встречный ветер - Трейлер с закадровым переводом
Встречный ветер Трейлер с закадровым переводом
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