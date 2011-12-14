Жизнь писателя Поля полностью меняется, когда внезапно изчезает его жена. После года бесплодных поисков он оказывается совершенно сломленным человеком, измученным сомнениями и чувством вины. Его последний шанс — попытаться начать все с чистого листа и отправиться вместе с детьми в город своего детства Сен-Мало. Поль и представить не мог, что там его ожидает совершенно непредвиденная встреча, которая перевернет всю его жизнь.
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