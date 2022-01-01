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Лионель Абелански
Лионель Абелански
Lionel Abelanski
О персоне
Фильмография
Лионель Абелански
Lionel Abelanski
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Дата рождения
22 октября 1964
Возраст
57 лет
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актер, Режиссер
Место рождения
Париж, Франция
Биография Лионеля Абелански
Родился 22 октября 1964 года. Париж, Франция.
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Фильмография Лионеля Абелански
Незваные детки
комедия
2020, Франция
2.0
Блокбастер
комедия
2018, Франция
5.0
Ночь в Париже
драма, комедия
2016, Франция
5.0
Закон
драма, исторический
2014, Франция
6.0
Шутки в сторону
комедия
2012, Франция
6.0
Банда Пикассо
комедия, криминал
2012, Испания
5.0
Крутой папочка
комедия
2008, Франция
5.0
Я здесь не для того, чтобы меня любили
драма, мелодрама
2005, Франция
7.0
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