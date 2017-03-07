«Ночь в Париже»: Рецензия Киноафиши

Побег от ответственности

«Ночь в Париже» – комедия о неэффективном тайм-менеджменте, сомнительном тимбилдинге и оптимизме на грани отчаяния, которые по прихоти судьбы сталкиваются одной парижской ночью. И жертвой этих мудреных слов о современном бизнесе и стиле жизни стал директор французского театра Луиджи (Эдуард Баэр). Его дело горит в огне невыплаченных зарплат, неудовлетворённых желаний творцов и энтузиазме пары сотрудников, непонятно откуда взявшемся. Накануне грандиозной премьеры актёры объявили забастовку, приглашённый японский режиссёр требует настоящую обезьяну, а Луиджи бегает по барам в поисках фортуны.

Кадр из фильма «Ночь в Париже»

Французский актёр Эдуард Баэр продолжает пробоваться в качестве режиссёра и снимает картины с собой в главной роли (после «На фига» и «Бастеллы»). Собственно, и сценарий принадлежит авторству Баэра, так что кино получилось во всех смыслах персональное. Всё зрительское внимание принадлежит главному персонажу – Луиджи, который оказывается профессиональным болтуном, патологическим лжецом и неожиданно обаятельным соблазнителем (хотя, не очень успешным). Его герой то отталкивает, то притягивает своими противоречивыми поступками, в которых добро граничит с глупостью (или наоборот). Остальным, в том числе и персонажу Одри Тоту здесь отведена более однозначная и простая роль, так что не стоит обольщаться на яркий постер с её очаровательной улыбкой.

Кадр из фильма «Ночь в Париже»

В целом, это больше разговорная комедия. Разогнавшись с первых минут, картина не сбавляет темпа почти до самого конца, но динамичность оказывается лишь визуальной, само действие разворачивается мучительно медленно. И этот ритм «пробежки по Парижу» нещадно подогревается бодрой музыкой, непрерывными речитативными монологами главного героя и постоянно раздающимися криками «Луиджи! Луиджи! Луиджи!», призывающими к ответственности.

И веселое здесь вскоре становится грустным, потому что фильм получился вовсе не о спасении театра, а о разрушении семей, которые, по сути, становятся главной темой фильма. О любимых, забытых, брошенных и никому не нужных близких много говориться, но никто их особо не видит, они так и остаются контекстными призраками. И это обнажает бессмысленную, никому не нужную жертву всех сотрудников во имя театра и его директора, но самое странное – не искусства.

Кадр из фильма «Ночь в Париже»

Кстати, «Ночь в Париже» навязчиво напоминает вышедший недавно мультфильм французской студии Illumination Entertainment «Зверопой». Там пушистый коала Бастер также спасает свой театр от неминуемого банкротства, совершая ради этого мелкие и крупные аферы. Он также обманывает своих подопечных, а те, в итоге, пожалев его, приходят к нему на помощь. Только в анимации было больше душевности и драйва, нежели во взрослой картине сомнительных мотивов…

Кадр из фильма «Ночь в Париже»

«Ночь» не кажется такой мучительно долгой благодаря игре Сабрины Уазани – лёгкой, не навязчивой и по-своему яркой. Не пытаясь затмить главную персону, взявшую на себя непосильную ношу комедии и драмы, актриса сумела уравновесить весь этот кинематографический хаос. Шутка, улыбка, подергивание плечами – и все, действие вновь возвращается в нужное русло.

Фильм Эдуарда Баэра лучше смотреть с бокалом вина и без больших ожиданий, и тогда он сможет вас встряхнуть и развлечь, прокатив на бешеной скорости по городу любви, к кому бы она ни была – обезьяне, театру или безумным комедиям.

Инна Син

В российский прокат фильм выходит 9 марта 2017 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Ночь в Париже»