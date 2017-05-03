«Я и ты»: Рецензия Киноафиши

Две женщины

Грех жаловаться на нехватку в российском прокате французского кино, жанровое разнообразие которого каждую неделю дополняется в кинотеатрах. В этот раз мы посмотрели ленту Мартина Прево «Я и ты» и считаем, что из всего, что нам любезно поставляет Франция, это именно то, мимо чего не стоит проходить.

Уже не молодая, но по-прежнему обворожительная Клер живёт тихо и скромно. Любимая работа, сын, которым можно гордиться, уютный садик под Парижем – казалось бы, чего ещё не хватает для полного счастья? Но с внезапным появлением в жизни Клер призрака из прошлого, а именно бывшей подружки её почившего отца Беатрис, старые раны обнажаются вновь. Теперь двум одиноким и таким разным женщинам предстоит наконец обрести гармонию и прийти к взаимопониманию, но путь к этому будет непростым.

Кадр из фильма «Я и ты»

Если вы ждёте от фильма откровений и глубокой философии, то вы обратились не по адресу. «Я и ты» – это маленькая история двух женщин, которая развивается неспешно, если вообще можно сказать, что развивается, и не перерастает в нечто большее. Скорее, через фильм проходят каналы множественных житейских мудростей, например, о том, как важно принимать своё прошлое, самого себя, не бояться совершать глупости, отдаваться чувству, когда оно сбивает тебя с ног, и не относиться ко всему слишком серьёзно. И в этих небольших напутствиях кроется вся прелесть фильма.

Кадр из фильма «Я и ты»

В оригинале картина называется Sage femme, что переводится как «акушерка». Но это не история лишь одной женщины, которая служит проводником в этот мир для новорождённых малышей. Это столкновение двух уникальных женских миров, которые неразрывно связаны сильнейшим чувством к одному человеку: отцу или любовнику. Именно эта точка соприкосновения позволяет одной из них простить другую, а второй осознать, что единственным близким человеком в этом мире является девушка из прошлого – дочь, как оказалось на закате лет, любви всей её жизни.

«Я и ты» - это лёгкое, не скатывающееся в мрачные тона кино с горьковатым привкусом. Но этот привкус не заволакивает собой всю историю, которая в финале умело подводит к одному простому выводу о том, что ничего не вечно в этом мире и существует естественный порядок жизни, который просто стоит принять. Кроме всего прочего, фильм говорит нам о том, что ключ ко всему лежит в прощении, а также в преданности самому себе. Даже если это грозит тебе неприятными последствиями, отказ от своей истинной природы того не стоит.

Кадр из фильма «Я и ты»

Обаяния фильму не занимать и потому, что в нём снялись две красавицы Катрин: одна – Денёв, вторая – Фро. Первая всегда служит главным украшением экрана и с первого же появления в картине Прево влюбляет в себя детской наивностью, простотой и непосредственностью. Вторую последний раз можно было увидеть в российском прокате в ленте «Маргарита», где она воплотила комично-драматичный и оттого очень глубокий образ. И эта Катрин куда более серьёзна, улыбка озаряет её лицо нечасто, но в ней кроется очень привлекательная таинственность. Однако же обе героини бесконечно одиноки и внезапно становятся друг для друга лекарством, живительная сила которого возымела эффект с опозданием.

Ну а вердикт таков: если вам не хватает искренних историй о непростых женских судьбах, то «Я и ты» обязательно утолит эту жажду.

Кадр из фильма «Я и ты»

В российском прокате с 11 мая 2017 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Я и ты»

Трошина Олеся