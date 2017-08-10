Чудеса в Париже, 2016

«Чудеса в Париже» - это новый фильм от известных во Франции комиков Доминика Абеля и Фионы Гордон («Айсберг», «Румба», «Фея»). Главные роли в картине они также исполнили сами. Также в ленте снялась известнейшая французская актриса Эмманюэль Рива («Любовь», «Три цвета: Синий»).

В центре сюжета фильма «Чудеса в Париже» окажется старушка по имени Марта. Чтобы избежать дома престарелых, она обращается за помощью к своей племяннице Фионе, работающей библиотекарем в небольшом канадском городе. Та тут же вылетает в Париж на помощь своей 88-летней тёти, однако по приезду обнаруживается, что она пропала. Зато на улицах города Фиона встречает прекрасного Доминика, вместе с которым им предстоит обрести счастье, а также найти Марту.