Чудеса в Париже, 2016

«Чудеса в Париже» - это новый фильм от известных во Франции комиков Доминика Абеля и Фионы Гордон («Айсберг», «Румба», «Фея»). Главные роли в картине они также исполнили сами. Также в ленте снялась известнейшая французская актриса Эмманюэль Рива («Любовь», «Три цвета: Синий»).
В центре сюжета фильма «Чудеса в Париже» окажется старушка по имени Марта. Чтобы избежать дома престарелых, она обращается за помощью к своей племяннице Фионе, работающей библиотекарем в небольшом канадском городе. Та тут же вылетает в Париж на помощь своей 88-летней тёти, однако по приезду обнаруживается, что она пропала. Зато на улицах города Фиона встречает прекрасного Доминика, вместе с которым им предстоит обрести счастье, а также найти Марту.
- В фильме «Чудеса в Париже» в качестве саундтреков используются композиции Шостаковича и Эрика Сати
- Создателями фильма и исполнителями главных ролей выступил комедийный дуэт Доминик Абель и Фиона Гордон, которые дебютировали в 80-х годах прошлого столетия
- Роль в фильме «Чудеса в Париже» стала одной из последних для Эмманюэль Ривы («Любовь», «Хиросима, моя любовь»)
Нескладная Фиона работает библиотекарем в маленьком канадском городке. Внезапно она получает письмо от 88-летней тетушки, которая живет в Париже. Фиона бросает все и садится в самолет, чтобы обнаружить, что тетя Марта исчезла без следа. После серии чудесных, катастрофических и невероятно смешных приключений Фиона встречает Доминика - рокового бездомного красавца, который в ее лице находит любовь всей своей жизни.