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Чудеса в Париже Чудеса в Париже
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Paris pieds nus / Lost in Paris

Чудеса в Париже, 2016

2016 / Франция / Бельгия
6.2 Оцените
12 голосов
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Скромная библиотекарь из канадской провинции уезжает в Париж, чтобы найти свою судьбу.
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Причины посмотреть Факты О фильме

«Чудеса в Париже» - это новый фильм от известных во Франции комиков Доминика Абеля и Фионы Гордон («Айсберг», «Румба», «Фея»). Главные роли в картине они также исполнили сами. Также в ленте снялась известнейшая французская актриса Эмманюэль Рива («Любовь», «Три цвета: Синий»).

В центре сюжета фильма «Чудеса в Париже» окажется старушка по имени Марта. Чтобы избежать дома престарелых, она обращается за помощью к своей племяннице Фионе, работающей библиотекарем в небольшом канадском городе. Та тут же вылетает в Париж на помощь своей 88-летней тёти, однако по приезду обнаруживается, что она пропала. Зато на улицах города Фиона встречает прекрасного Доминика, вместе с которым им предстоит обрести счастье, а также найти Марту.

- В фильме «Чудеса в Париже» в качестве саундтреков используются композиции Шостаковича и Эрика Сати

- Создателями фильма и исполнителями главных ролей выступил комедийный дуэт Доминик Абель и Фиона Гордон, которые дебютировали в 80-х годах прошлого столетия

- Роль в фильме «Чудеса в Париже» стала одной из последних для Эмманюэль Ривы («Любовь», «Хиросима, моя любовь»)

Нескладная Фиона работает библиотекарем в маленьком канадском городке. Внезапно она получает письмо от 88-летней тетушки, которая живет в Париже. Фиона бросает все и садится в самолет, чтобы обнаружить, что тетя Марта исчезла без следа. После серии чудесных, катастрофических и невероятно смешных приключений Фиона встречает Доминика - рокового бездомного красавца, который в ее лице находит любовь всей своей жизни.

6.2 Оцените
12 голосов
Продолжительность 1 час 22 минуты
Год выпуска 2016
Премьера в России 10 августа 2017
Премьера в мире 10 августа 2017
Возраст 12+
Прокатчик Кинологистика
Прокатчик CD Land
Режиссер
Доминик Абель
Доминик Абель
В ролях
Эмманюэль Рива
Эмманюэль Рива
Пьер Ришар
Пьер Ришар
Доминик Абель
Доминик Абель
Фиона Гордон
Фиона Гордон
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Чудеса в Париже 3 постера
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Чудеса в Париже смотреть онлайн

Чудеса в Париже
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за 1 рубль
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Наша рецензия
Фиона (Фиона Гордон) работает библиотекарем в маленькой канадской деревушке, огоньки из окон которой, как на открытках из недавнего прошлого, прорывают белизну снега, оберегающего от невзгод и соблазнов больших городов тесный мирок. Правда, выбраться из него женщине все же придется: ее тетя просит племянницу о помощи, бодрую старушку 88 лет от роду хотят поместить в дом престарелых, а Марте (Эмманюэль Рива) совсем не хочется там оказаться. С ярко-красным походным рюкзаком и канадским флагом за…
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amaday55 8 сентября 2017, 20:18
Фильм ужасный, было совсем не смешно, зря потраченное время. Не рекомендую к просмотру.
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18 августа 2017 12:16
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