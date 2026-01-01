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Скоро в прокате «Ешь. Молись. Худей»
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Мартен Прово
Martin Provost
Киноафиша
Персоны
Мартен Прово
Мартен Прово
Martin Provost
Дата рождения
13 мая 1957
Возраст
69 лет
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актер, Сценарист, Режиссер
Биография Мартена Прово
Родился 13 мая 1957 года. Брест, Франция.
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Популярные фильмы
7.2
Серафина из Санлиса
(2008)
7.0
Я и ты
(2017)
6.4
Обнажённая муза Пьера Боннара
(2023)
Фильмография Мартена Прово
6.4
Обнажённая муза Пьера Боннара
Bonnard, Pierre et Marthe
биография, драма, мелодрама
2023, Бельгия / Франция
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
7
Я и ты
Sage femme / Midwife
драма
2017, Франция
Смотреть трейлер
Рецензия
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Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
Неделя французского кино / Фестиваль Фестивалей – 2015
фестиваль
2015, Франция
7.2
Серафина из Санлиса
Séraphine
драма, военный, биография
2008, Франция / Бельгия
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