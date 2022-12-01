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Милен Демонжо
Mylène Demongeot
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Милен Демонжо
Милен Демонжо
Mylène Demongeot
Дата рождения
29 сентября 1935
Возраст
87 лет
Знак зодиака
Весы
Дата смерти
1 декабря 2022
Карьера
Актриса, Продюсер
Рост
171 см
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
,
Путешественник
Биография Милен Демонжо
Родилась 29 сентября 1935 года. Ницца, Франция.
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7.4
Фантомас разбушевался
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(1964)
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(1957)
Фильмография Милен Демонжо
6
Неверный
драма, триллер, мини-сериал
2019, Франция
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Я и ты
Sage femme / Midwife
драма
2017, Франция
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За сигаретами
Elle s'en va
драма, комедия
2013, Франция
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6.8
Каин. Исключение из правил
боевик, приключения, криминал
2012, Франция
Без ограничений
драма, боевик, приключения
2012, Франция
7.1
Оскар и розовая дама
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драма
2009, Франция / Бельгия / Канада
5.3
Крыши Парижа
Sous les toits de Paris
драма
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6.4
Набережная Орфевр, 36
36 Quai des Orfevres
драма, криминал
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