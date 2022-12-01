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Милен Демонжо
Милен Демонжо Mylène Demongeot
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Милен Демонжо

Mylène Demongeot

Дата рождения
29 сентября 1935
Возраст
87 лет
Знак зодиака
Весы
Дата смерти
1 декабря 2022
Карьера
Актриса, Продюсер
Рост
171 см
Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр, Путешественник

Биография Милен Демонжо

Родилась 29 сентября 1935 года. Ницца, Франция.

Популярные фильмы

Фантомас разбушевался 7.4
Фантомас разбушевался (1965)
Фантомас 7.1
Фантомас (1964)
Салемские ведьмы 7.1
Салемские ведьмы (1957)

Фильмография Милен Демонжо

Неверный 6
Неверный
драма, триллер, мини-сериал 2019, Франция
Я и ты 7
Я и ты Sage femme / Midwife
драма 2017, Франция
Смотреть трейлер Рецензия
За сигаретами 6.7
За сигаретами Elle s'en va
драма, комедия 2013, Франция
Смотреть трейлер
Каин. Исключение из правил 6.8
Каин. Исключение из правил
боевик, приключения, криминал 2012, Франция
Без ограничений
Без ограничений
драма, боевик, приключения 2012, Франция
Оскар и розовая дама 7.1
Оскар и розовая дама Oscar et la dame rose
драма 2009, Франция / Бельгия / Канада
Крыши Парижа 5.3
Крыши Парижа Sous les toits de Paris
драма 2007, Франция
Набережная Орфевр, 36 6.4
Набережная Орфевр, 36 36 Quai des Orfevres
драма, криминал 2004, Франция
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Новости личной жизни Милен Демонжо
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