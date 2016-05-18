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Киноафиша Фильмы Тупица

Тупица

Le cancre 18+
Напомним о выходе в прокат
Страна Франция
Продолжительность 1 час 56 минут
Год выпуска 2016
Премьера в мире 18 мая 2016
Дата выхода
5 октября 2016 Франция
Производство Dialectik, Shellac Sud
Другие названия
Le cancre, El burro, O Ignorante, Osioł, Тупица
Режиссер
Поль Веккиали
В ролях
Катрин Денев
Катрин Денев
Матье Амальрик
Матье Амальрик
Эдит Скоб
Эдит Скоб
Марианн Басле
Марианн Басле
Поль Веккиали
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

5.6
Оцените 12 голосов
5.4 IMDb
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