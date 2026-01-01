Нелли сбегает из-под венца. Но так как дело происходит в Каракасе, а не в Париже, одной ей не справиться со своими проблемами. И тут на удачу она встречает пожилого господина по имени Мартен, который помогает ей выбраться из Венесуэлы. Расставшись с Нелли, он возвращается на свой любимый необитаемый остров, но блондинка решает встретиться со своим спасителем вновь. Она совершенно уверена в том, что знает, как осчастливить мужчину.
СтранаФранция / Италия
Продолжительность1 час 43 минуты
Год выпуска1975
Премьера в мире26 ноября 1975
Дата выхода
15 января 1976
Германия
12 декабря 1975
США
26 ноября 1975
Франция
MPAAPG
Сборы в мире$13 161 770
ПроизводствоLira Films, Produzioni Artistiche Internazionali, Atlas Films
Другие названия
Le sauvage, Divoch, Lovers Like Us, Blonde valstrik, Call Me Savage, Die schönen Wilden, Divljak, El salvaje, En brud på halsen, Il mio uomo è un selvaggio, Le Sauvages, Meu Irresistível Selvagem, Mežonis, Mi hombre es un salvaje, Morsian karkuteillä, O agrios, O Selvagem, Sălbaticul, Samotnik, The Savage, Uzushio, Vadember, Vahşi dilber, Vildmanden, Дивакът, Дикарь, Дикун, うず潮