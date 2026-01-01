Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Верни меня из мёртвых» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Дикарь
Постер фильма Дикарь
Рейтинги
6.6 Рейтинг IMDb: 6.5
Оцените
2 постера
Киноафиша Фильмы Дикарь

Дикарь

Le sauvage 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Нелли сбегает из-под венца. Но так как дело происходит в Каракасе, а не в Париже, одной ей не справиться со своими проблемами. И тут на удачу она встречает пожилого господина по имени Мартен, который помогает ей выбраться из Венесуэлы. Расставшись с Нелли, он возвращается на свой любимый необитаемый остров, но блондинка решает встретиться со своим спасителем вновь. Она совершенно уверена в том, что знает, как осчастливить мужчину.
Страна Франция / Италия
Продолжительность 1 час 43 минуты
Год выпуска 1975
Премьера в мире 26 ноября 1975
Дата выхода
15 января 1976 Германия
12 декабря 1975 США
26 ноября 1975 Франция
MPAA PG
Сборы в мире $13 161 770
Производство Lira Films, Produzioni Artistiche Internazionali, Atlas Films
Другие названия
Le sauvage, Divoch, Lovers Like Us, Blonde valstrik, Call Me Savage, Die schönen Wilden, Divljak, El salvaje, En brud på halsen, Il mio uomo è un selvaggio, Le Sauvages, Meu Irresistível Selvagem, Mežonis, Mi hombre es un salvaje, Morsian karkuteillä, O agrios, O Selvagem, Sălbaticul, Samotnik, The Savage, Uzushio, Vadember, Vahşi dilber, Vildmanden, Дивакът, Дикарь, Дикун, うず潮
Режиссер
Жан-Поль Раппно
Жан-Поль Раппно
В ролях
Ив Монтан
Ив Монтан
Катрин Денев
Катрин Денев
Луиджи Вануччи
Тони Робертс
Бобо Льюис
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Дикарь
Я и ты 7.0
Я и ты (2017)
За сигаретами 6.7
За сигаретами (2013)
Сезар и Розали 7.4
Сезар и Розали (1972)
Манон 70 6.1
Манон 70 (1968)
Жизненная необходимость 6.3
Жизненная необходимость (2019)
Хэппи-энд 6.1
Хэппи-энд (2003)
Отель «Гибискус» 6.7
Отель «Гибискус» (2002)
В стране глухих 7.7
В стране глухих (1992)
Мужское дело 6.5
Мужское дело (1981)
Выбор оружия 6.9
Выбор оружия (1981)
Армагеддон 6.1
Армагеддон (1977)
Женщина в окне 6.2
Женщина в окне (1976)

Рейтинг фильма

6.6
Оцените 14 голосов
6.5 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Равиоли Оли
Равиоли Оли
2026, Россия, комедия, мелодрама
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Левша
Левша
2026, Россия, приключения
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Здесь был Юра
Здесь был Юра
2025, Россия, драма, музыка
Комментируй это
Комментируй это
2026, Россия, комедия, мелодрама
Журнал Time выбрал 50 самых недооцененных киношедевров XXI века: вы вряд ли слышали хотя бы об одном из них
Любимая бабушка российского кино была ого-го! Как в молодости выглядела Антонина Семеновна из «Папиных дочек»
Что ждет Жука во 2 сезоне «Черного солнца»? Ставки стали выше — на кону не только репутация и должность
В этом фильме американцы опозорили великую Вертинскую на весь мир: пятно на репутации Голливуда
Сукуна, жди беды: кто такой Хаджиме Кашимо из шестой серии «Магической битвы 3»
Хабенский не произнес ни слова, но фильм собрал 5 600 000 рублей еще до проката: почему стоит посмотреть «Здесь был Юра»
Юру Борисова назвала «дурачком» звезда «Папиных дочек»: раскрыла, кто продвигает актера
Рекомендовано фанатам «Первого отдела»: найден достойный детектив от НТВ — в главной роли Шибанов
900+ млн за месяц, миллиард на горизонте: эротика с Суини бьет рекорд «Пятидесяти оттенков», а ведь на нее никто не ставил
«Невеста не волк — в лес не убежит»: вспомните 5 фильмов СССР по фото с молодоженами (тест)
От Мулан до Моан: какая ты принцесса Disney по знаку Зодиака
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше