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Лэйни Казан
Lainie Kazan
Киноафиша
Персоны
Лэйни Казан
Лэйни Казан
Lainie Kazan
Дата рождения
15 мая 1942
Возраст
84 года
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актриса
Место рождения
Бруклин, США
Цвет глаз
карий
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Драматический актёр
,
Романтическая актриса
Биография Лэйни Казан
Родилась 15 мая 1940 года в Нью-Йорке, штат Нью-Йорк, США
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Популярные фильмы
7.8
Байки из склепа
(1989)
7.7
Молодые и голодные
(2014)
7.2
Она написала убийство
(1984)
Фильмография Лэйни Казан
6.1
Итальянцы
The Italians
комедия, драма
2025, США
5.1
Моя большая греческая свадьба 3
My Big Fat Greek Wedding 3
комедия, драма, мелодрама
2023, США
6.7
Руки прочь!
Tango Shalom
комедия, семейный
2021, США
Смотреть трейлер
Рецензия
4.7
Убийства в Амитивилле
The Amityville Murders
ужасы
2018, США
5.7
Моя большая греческая свадьба 2
My Big Fat Greek Wedding 2
комедия
2016, США
Смотреть трейлер
Рецензия
7.7
Молодые и голодные
комедия, мелодрама
2014, США
4.8
Ой, вэй! Мой сын гей!!
Oy Vey! My Son Is Gay!!
комедия
2009, США
Смотреть трейлер
6.5
Не шутите с Зоханом
You Don't Mess with the Zohan
комедия
2008, США
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