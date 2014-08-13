Рождество, опять, 2014

Фильм «Рождество, опять» снял дебютант в полнометражном кино Чарльз Покел, который также является и автором сценария. В картине снялись такие актёры, как Кентакер Одли («З/Л/О»), Ханна Гросс («Неопределённый срок»), Крэйг Бутта («Королева Земли») и другие.
Картина «Рождество, опять» расскажет о парне по имени Ноэл, который торгует ёлками в Бруклине. Каждый его день полон одиночества и грусти, так как совсем недавно героя бросила девушка. Но в один день его жизнь необычайным образом меняется, когда он обнаруживает в парке девушку без сознания.
- Фильм «Рождество, опять» вышел ещё в 2014 году
- Для того, чтобы собрать деньги на съёмки картины, её автор Чарльз Покел сам продавал ёлки, как и главный герой
- Главного героя картины зовут Ноэл, что в переводе с французского означает "Рождество"
Бруклин, несколько дней до Рождества. Тихий парень Ноэл — одинокий продавец рождественских елок. Его магазинчик на углу — это трейлер на обычной улице Гринпойнта. Некоторое время назад его бросила подруга, и в это Рождество он приехал в Нью-Йорк один. День за днем Ноэл сонливо продает ели, и, кажется, постепенно отрешается не только от коллег и покупателей, но и от всего мира, пока случайно не находит в парке девушку, потерявшую сознание.