Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Кукла. Последнее проклятье" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Рождество, опять Рождество, опять
Киноафиша Фильмы Рождество, опять
Christmas, Again

Рождество, опять, 2014

2014 / США
6.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Фильм «Рождество, опять» снял дебютант в полнометражном кино Чарльз Покел, который также является и автором сценария. В картине снялись такие актёры, как Кентакер Одли («З/Л/О»), Ханна Гросс («Неопределённый срок»), Крэйг Бутта («Королева Земли») и другие.

Картина «Рождество, опять» расскажет о парне по имени Ноэл, который торгует ёлками в Бруклине. Каждый его день полон одиночества и грусти, так как совсем недавно героя бросила девушка. Но в один день его жизнь необычайным образом меняется, когда он обнаруживает в парке девушку без сознания.

- Фильм «Рождество, опять» вышел ещё в 2014 году

- Для того, чтобы собрать деньги на съёмки картины, её автор Чарльз Покел сам продавал ёлки, как и главный герой

- Главного героя картины зовут Ноэл, что в переводе с французского означает "Рождество"

Бруклин, несколько дней до Рождества. Тихий парень Ноэл — одинокий продавец рождественских елок. Его магазинчик на углу — это трейлер на обычной улице Гринпойнта. Некоторое время назад его бросила подруга, и в это Рождество он приехал в Нью-Йорк один. День за днем Ноэл сонливо продает ели, и, кажется, постепенно отрешается не только от коллег и покупателей, но и от всего мира, пока случайно не находит в парке девушку, потерявшую сознание.

6.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
Продолжительность 1 час 20 минут
Год выпуска 2014
Премьера в России 1 января 2017
Премьера онлайн 1 января 2022
Премьера в мире 13 августа 2014
Возраст 16+
Прокатчик Cineticle Films
Режиссер
Чарльз Покел
Чарльз Покел
В ролях
Кентакер Одли
Кентакер Одли
Ханна Гросс
Ханна Гросс
Крэйг Бутта
Крэйг Бутта
Мария Кантилльо
Хезер Кортни
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Рождество, опять 3 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Рождество, опять смотреть онлайн

Рождество, опять
Смотрите в
за 1 рубль
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Кажется, пришло время для рождественской меланхолии, лениво выплывающей  против сезонного мейнстрима, наполненного синтетическим счастьем и придуманными чудесами. Сегодняшнее  массовое кино робко разбавляет андеграудная картина режиссера Чарльза Покела «Рождество, опять». Монотонный, пропитанный грустью фильм о праздничной изнанке и том, как на самом деле ничего не меняется. Кадр из фильма «Рождество, опять» Режиссерский взгляд останавливается на…
Читать
Пока нет отзывов Написать
10 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Показ фильма «Рождество, опять» на «Лендоке» 17 декабря в 19:00 на открытой киностудии «Лендок» состоится показ фильма Чарльза Покела «Рождество, опять». Автора праздничной индии-картины уже прозвали «бруклинским
Написать
12 декабря 2016 13:50
Все новости фильма
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Молох
Молох
2022, Нидерланды, ужасы
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Эскортницы
Эскортницы
2021, Польша, драма
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Related video
«Я не выдержал»: подробности жизни с Бабкиной раскрыл гражданский муж
Киркоров ответил на многочисленные оскорбления: трех слов хватило
Не просто так: россиянам раскрыли глаза на произошедшее в день памяти Фриске
Все знали, но молчали: названа причина разрыва Варнавы с известным режиссером
Дошло до суда: звезда «Универа» ответил на обвинения экс-супруги
«Заменил дочери отца»: 68-летняя Успенская заговорила о близком человеке
«Все продумано»: Анна Асти ошеломила признанием
«Было ожидаемо»: внебрачный сын Абдулова выступил с заявлением
Известный музыкант огорошил признанием: вот что осталось за кадром шоу «Голос»
Эти 3 знака Зодиака обречены на нищую старость
Этот тест определит, сколько раз в вашей жизни будет большая любовь
Спустя год после развода: Ивлеева раскрыла все карты
Приложение киноафиши