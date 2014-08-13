Рождество, опять, 2014

Фильм «Рождество, опять» снял дебютант в полнометражном кино Чарльз Покел, который также является и автором сценария. В картине снялись такие актёры, как Кентакер Одли («З/Л/О»), Ханна Гросс («Неопределённый срок»), Крэйг Бутта («Королева Земли») и другие.

Картина «Рождество, опять» расскажет о парне по имени Ноэл, который торгует ёлками в Бруклине. Каждый его день полон одиночества и грусти, так как совсем недавно героя бросила девушка. Но в один день его жизнь необычайным образом меняется, когда он обнаруживает в парке девушку без сознания.