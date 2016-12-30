«Рождество, опять»: Рецензия Киноафиши

Рождественский сплин

Кажется, пришло время для рождественской меланхолии, лениво выплывающей против сезонного мейнстрима, наполненного синтетическим счастьем и придуманными чудесами. Сегодняшнее массовое кино робко разбавляет андеграудная картина режиссера Чарльза Покела «Рождество, опять». Монотонный, пропитанный грустью фильм о праздничной изнанке и том, как на самом деле ничего не меняется.

Кадр из фильма «Рождество, опять»

Режиссерский взгляд останавливается на продавце рождественских елок – Ноэле, глубокая печаль которого подчеркивается темными кругами под глазами. Без особого энтузиазма, вжав голову в плечи и шмыгая носом, он тихо делает свое дело, не в состоянии поддаться всеобщему воодушевлению. Его мир ограничен узкой бруклинской улочкой, трейлером (весьма унылое жилище) и хвойным двориком. Его адвент-календарь забит не сладостями, а таблетками, а мысли – не мечтами, а воспоминаниями о бывшей девушке и путешествиях с друзьями. Так что ночи его бесцельно мечутся между некрепким сном и пилением корешков деревьев. Но однажды, в парке он находи девушку (Ханна Гросс), без сознания, ботинка и с запутавшейся жвачкой в волосах…

Кадр из фильма «Рождество, опять»

Здесь главное не обманываться, это очевидная анти сказка, которая не собирается сластить зрительские надежды. Так же как герой, который все время мерзнет, отчаянно пытаясь согреться, зритель обречен дрожать от вдруг нахлынувшей тоски и чувства вселенского одиночества. Пустота зияет в угнетающем молчании, звуках шаркающих шагов и царапающей землю метлы, которые лишь иногда сменяет завывающее женское пение. Смотря на этот не покидающий сплин, понимаешь, сколько действительно происходит встреч и событий, которые ничего не меняют, даже когда, казалось бы, должны. И найденная Ноэлем девушка Лидия с ее благодарностью, пониманием и черничным пирогом могут исчезнуть в ночном Бруклине так же неожиданно, как появились. Так что здесь режиссер и сценарист по совместительству явно вознамерился потушить все рождественские иллюзии, которые мы с удовольствие зажигаем каждый год.

Кадр из фильма «Рождество, опять»

При этом Покел избирает путь своего героя, чтобы показать его депрессивные реалии (не зря он сам продавал елки, обеспечивая бюджет для фильма). Камера снимает, покачиваясь из стороны в сторону, периодически теряет фокус и, кажется, что изображение вот-вот распадется на пятна. Сюжет также уныло плетется, не меняя своего темпа, чтобы пощекотать зрительские пристрастия к неожиданным нарративным поворотам. Настоящий маргинал индустрии кино, решивший идти против сразу во всех направлениях, оказывается неожиданным, смелым и очень личным посылом. Никто не любит говорить о депрессии, еще и в преддверии праздников, так что натягивают полагающуюся датой маску и молча пакуют подарки. А в «Рождество, опять» получается грустить по-честному, даже когда ты сам – олицетворение этого праздника (продавец елок с именем Ноэл, что в переводе с французского означает «Рождество»).

Кадр из фильма «Рождество, опять»

Эта работа режиссера дебютанта была создана еще в 2014 году, но на российские экраны выходит только в 2017. Хотя, в этом контексте, дата кажется не такой важной, ведь Рождество повторяется снова и снова. Атмосферная инди-драма – освежающий глоток свежего воздуха, в этом пропитанной праздничным дурманом мире.

Инна Син

В российском прокате с 1 января 2017 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Рождество, опять»