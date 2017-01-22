Золотые выходы, 2017

25-летняя австралийка Наоми (Эмили Браунинг) в поисках новых впечатлений и работы приезжает в весенний Нью-Йорк, в котором она знает только женатого друга детства Бадди (Джейсон Шварцман). Вскоре она встречает Ника (Адам Хоровиц из Beastie Boys), которому необходима ассистентка для работы над архивами покойного тестя. У Ника также есть жена — психоаналитик Алисса (Хлоя Севиньи), которой супруг уже несколько раз изменял, поэтому на красивую помощницу Алисса смотрит с недоверием. Появление Наоми будоражит тихий район Бруклина, где все друг друга знают: молодая и не обремененная ни семьей, ни разбитыми мечтами девушка невольно становится катализатором всех внутренних конфликтов между Ником, Бадди, их женами и сестрами.