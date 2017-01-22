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Golden Exits

Золотые выходы, 2017

2017 / США
5.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
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Причины посмотреть Факты О фильме

Два внешне благополучных семейства не так хороши, как выглядят. Стоило приехать в одно из них студентке по обмену из Австралии — и весь внешний лоск полетел к чертям…

  • Фильм был снят за 15 дней. Это пятая полнометражка Алекса Росса Перри. Мировая премьера прошла на Sundance 22.01.2017 (номинация на Гран-при от жюри), а чуть позже лента побывала на Берлинском кинофестивале. Права международного показа были приобретены Sony Pictures.
  • Съемки проходили в квартале Кэрролл Гарденс в Бруклине, штат Нью-Йорк. Хлоя Севиньи в то время жила по соседству. Она сказала: «За свою 20-летнюю карьеру я никогда раньше не ходила на работу. Это было потрясающе».
  • Эмили Браунинг, сыгравшая Наоми, действительно австралийка.
  • Хлоя Севиньи играет здесь персонажа по имени Алисса. Любопытно, что в предыдущем проекте, где она работала — это фильм Уита Стиллмана по рассказу Джейн Остин «Любовь и дружба» — ее героиню звали Алисия. Этак запутаться можно!
  • Адам Хоровиц (Ник) — гитарист известной группы Beastie Boys. И это его не первая, а четвертая актерская работа: он снимался в «Заблудших ангелах» Хью Хадсона, «Дорожных небылицах» Эдди Вула, «Пока мы молоды» Ноя Баумбаха.
  • Мэри-Луиз Паркер, исполнившая роль Гвендолин, не только успешная акриса, награжденная «Эмми», «Тони» и двумя «Золотыми глобусами», она еще и писательница: в 2015 году вышла ее книга «Дорогой мистер Ты».

25-летняя австралийка Наоми (Эмили Браунинг) в поисках новых впечатлений и работы приезжает в весенний Нью-Йорк, в котором она знает только женатого друга детства Бадди (Джейсон Шварцман). Вскоре она встречает Ника (Адам Хоровиц из Beastie Boys), которому необходима ассистентка для работы над архивами покойного тестя. У Ника также есть жена — психоаналитик Алисса (Хлоя Севиньи), которой супруг уже несколько раз изменял, поэтому на красивую помощницу Алисса смотрит с недоверием. Появление Наоми будоражит тихий район Бруклина, где все друг друга знают: молодая и не обремененная ни семьей, ни разбитыми мечтами девушка невольно становится катализатором всех внутренних конфликтов между Ником, Бадди, их женами и сестрами.

5.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 2017
Премьера онлайн 5 марта 2018
Премьера в мире 22 января 2017
Возраст 18+
Режиссер
Алекс Росс Перри
В ролях
Эмили Браунинг
Эмили Браунинг
Крэйг Бутта
Крэйг Бутта
Адам Хоровиц
Все актеры и съемочная группа
Фильм находится в подборках
Американский артхаус Американский артхаус
Постер фильма Золотые выходы 2 постера
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Наоми (Эмили Браунинг) возвращается в Нью-Йорк, словно перебравшись на другой континент, она сможет оставить в Австралии достаточно болезненный опыт. Но смена места не означает, что страница перевернута. Ее неожиданное появление в жизни других людей, вскрывает едва затянувшиеся раны в чужих семейных отношениях. Алисса (Хлоя Севиньи) мучается от ревности. Ее муж Ник (Адам Хоровиц) работает с Наоми в тесной каморке. Женщина переживает, что он может увлечься ассистенткой и та ответит ему…
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саундтрек фильма Золотые выходы
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