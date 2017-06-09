У Елены есть всё. Она молода, красива, здорова и даже, можно сказать, с приданым. Но рядом с ней никого нет – живет наша Елена одна. И будет так жить ещё лет двадцать как минимум. Почему? Да дело в том, что приданое у неё специфическое. Вместо дома – космический корабль, пусть и трехместный. И летит она на чужую планету, о которой мало кто слышал. Как тут не быть одной? К тому же и кислорода у неё лишь на одну персону: в корабле что-то сломано, воздух нормально не поступает,…
Снова был приглашен на закрытый пресс-показ в Ленфильм. Ожидание показа проходило под негромкий аккомпанемент известных музыкальных композиций качественно исполненных приглашенными музыкантами и возможностью поиграть в VR. Предоставили нашему вниманию фильм научно фантастического содержания, по крайней мере он хочет таким казаться.
В этой рецензии буду предельно прост и краток, впрочем как и
художественный посыл данного творения.
И так поехали. Довольно вторичный сюжет закручен вокруг девушки которая невольно участвует в эксперименте длиною во всю ее жизнь, заключается он в удержании девушки в бункере в котором она с детства провела время думая, что это космический, многолетний перелет и за стенами ничего нет, кроме бесконечной пустоты космоса( остров 2005г, шоу Трумана, сериал Вознесение, Сосны и тд) Но очень скоро девушка обнаруживает, что абсолютно всё, что касается её существования — ложь. Это ставит зрителя в тупик, так как дальше практически не остается ни одной интриги, очень странный спойлер в преамбуле фильма.
При просмотре Орбиты 9, тонна ненужного, абсолютно предсказуемого мыла, мусора и примитивного любовного трэша в нелепых попытках растянуть хронометраж, ну просто кричит вам с экрана, что опыт режиссера отточен исключительно на короткометражках и рано ему в большое кино.
Игра актеров так же без откровений, вполне себе деревянная.
Оставили бы коротким метром, то смело прибавил пару балов и то за неплохой визуальный ряд иногда даже с нотками блэйдраннера, да.
премьера 15 июня, идти только в том случае если вы не против отведать фастфуда в духе "голодные игры" и иже с ним. Всем кто ожидал научную фантастику с глубоким сюжетом- категорически нет.
к сожалению только 5 из 10.
Европейское кино продолжает радовать. После забавного французского "Жмота" 15 июня 2017 в кино стартует испанский фантастический фильм "Орбита 9". Посмотрели фильм на предпремьерном показе при поддержке портала КИНОАФИША.ИНФО, и вот что имею сказать.
Сюжет фильма таков. Космическая станция Орбита 9 держит курс на планету Селеста. Астронавт один — 20-летняя Элена. Для починки одной из систем жизнеобеспечения, на корабль прибывает Алекс — первый человек, которого Элена увидит в своей жизни. Однако, влюбившись в девушку Алекс открывает ей настоящую правду: Элена лишь часть большого эксперимента крупной корпорации на людьми...
В целом, фильм достаточно неплох. Это не совсем фантастика, а скорее драма с элементами фантастики и триллера. Если в начале фильма повествование казалось скучноватым и чуть затянутым, то к середине картины сюжет закручивается достаточно круто, и обстановка вокруг главных герое накаляется. К концу же накал немного спадает, но сценаристы и режиссеры все же смогли удержать интригу и внимание зрителей почти до конца.
Одна из первых мыслей о фильме достаточна банально. Все войны происходят из-за лювби и женщин. И если бы не было Елены Троянской, то греки не штурмовали бы Трою. А если бы техник-космонавт не влюбился в Елену, то эксперимент бы продолжался и дальше. Как не крути, многие глупые и нерациональные поступки в жизни замешаны именно на любви и страсти. Но, наверное, это и есть часть человеческой природы.
Главная идея фильма "Орбита 9" это целесообразность любых экспериментов над людьми. Стоят ли жизни 10 человек жизней миллиона людей? А если это будут 100 человек? А если тысяча? Конечно, стоит, скажете вы! Лучше пожертвовать тысячей. А если это будете вы в роли жерты? Или ваш любимый человек? Или ребенок? Задумались. Легко говорить о жертвах, когда это происходит с кем-то другим.
В целом, несмотря на небольшую затянутость "Орбиты 9" фильм достаточно неплох. Сюжет не сильно захватывающий, но держит в напряжении. Чем-то он мне напомнил «Район № 9» Нила Бломкампа, а чем-то " Из машины" Алекса Гарленда. Фильму, на мой взгляд не хватило немного развернутости сюжетных линий и драйва, но смотрится он достаточно интересно. 7 из 10.
Да, бюджет фильм достаточно мал, но практика мировых режиссеров показала, что даже при ничтожных масштабах можно сотворить шедевр.
Сюжет фильма крайне примитивен и банален. Много сюжетных и логических дыр. На протяжении фильма невольно ловишь себя на мысли "Какие тупые персонажи, ну как так-то". Понятно, что эти ошибки были сделаны в угоду продвижения сценария и развертывания главной идеи. Но главная беда в том, что ее не смогли развернуть до полных размеров. Что же хотел сказать режиссер? Почему финал так смазан? Что я только что посмотрел? Именно этими вопросами задаешься, выходя из кинозала.
Орбита 9
Ох "великие" творцы маркетологи или кто там отвечает за наполнение трейлеров к фильмам. Великие комбинаторы они :) Нагонят ожиданий и саспенса, а придя в кино сидишь и не ровен час, глаз спускается в экран телефона за прочтением пришедшего письма, сообщения в соцсетях или даже пройти очередной уровень игры...
Да... Орбиту 9 постигла эта неоправданность ожиданий. Трейлер, на мой взгляд обещал крепкий триллер про нелегкий выбор, ещё не легче ситуацию, вообщем саспенса нагнали хорошо так.
А что в итоге? А по факту нам показали ни рыбу, ни мясо. Создатели не раскрыли полностью ни одно сюжетное начинание фильма. Всё как-то скомкано и быстро обрывается: и стенания главного героя от нелегкого морального выбора и перестройка героини в новые реалии и рухнувший её окружавший мир. Не раскрыли до конца и подоплеку самой сути картины: зачем и для чего, так было поступать с героиней и её коллегами по мучению. Просто обозначили, что надо, это спасёт мир и много людей, но как было в мультике: -маловато, маловато будет:)
На второй половине так вообще скатилась картина в беготню-преследование... конечно не без драматических выборов и жертв, но это не спасает Орбиту 9.
И кто же виноват и что делать, от чего и от кого фильм вышел таким поверхностным? Я бы склонил чашу весов в сторону режиссёра и сценариста. Актёры то вроде играют хорошо, но играть им нечего, нету глубины в сюжете. Конечно может у режиссёра была установка сверху, снять простецкое кино, чтобы показать, что испанский кинематограф жив... Такое может быть и точного ответа, думаю, мы не узнаем. Бюджет винить я бы не стал, ведь снято хорошо, пейзажи, задники, интерьеры, сама картинка, вот хороши. Цвет, колористика и техническая сторона, всё на уровне.
Вообщем получился фильм факт, что вот есть ученые, есть их исследование, оно этически жестокое, но так надо, потому что надо и спасаем всё человечество. Есть в этой черствой научности человечность в виде отдельных людей, они сопереживают и идут против системы... Звучит то интригующе, как для хорошего, глубоко копающего sci-fi кино, но увы...
Посмотреть на красивых актёров и красивую картинку (и может вам будет достаточно такой поверхностности) можно с 15го июня в кино.
P.S. ещё Орбита 9 не избежала тенденции к тупости самих персонажей в картинах про космос. Благо здесь падение айкью проявилось только во второй половине фильма :)
Моя оценка фильма: 5 из 10
https://instagram.com/p/BVKaE-yj6X1/
https://prostookino.wordpress.com/2017/06/10/%d0%be%d1%80%d0%b1%d0%b8%d1%82%d0%b0-9/
Научная фантастика?! Ну, думаю Шекли, Азимов и Хайнлайн нервно ворочаются сами знаете где. Извините, смотрелось как горячечный бред не совсем здорового человека. Вот, и люди пишут: «Всю свою сознательную жизнь юная Елена (Клара Лаго) провела на космическом корабле. Так она полагает. На самом деле Елена – подопытный кролик в многолетнем эксперименте, который проводится для нужд будущей колонизации космоса.» Отлично! А мне то кто-нибудь об этом сказал? Я то вижу жуткие сценарные не состыковки ( в смысле если она летит куда-то 19 лет и еще 20 будет лететь то как (!) мог появиться этот Алекс и прочее) Дальше еще хуже - за 19 лет она бы сошла с ума, ну не может человек 19 лет ни с кем не общаться и остаться в здравом уме. Но это уже чисто ляп сценариста. Но правда бюджет всего 4 млн. $. Мало? Мало. Как они декорации-то построили? Хотя там и декорации то были….В общем, полностью согласен с предыдущим рецензентом: «Слабая, толком не продуманная артхаусная фантастическая лента об экспериментах над людьми для нужд космической колонизации».
П.с. Почему-то, выходя из кинотеатра, вспомнил тоже научно- фантастический роман «Клетка для орхидей Г.Франке (кажется, давно читал) Там жуткая такая история, прилетели астронавты на планету, всем роботы управляют, они их и спрашивают: а где люди то? а вот они, отвечает робот и показывает пластиковые емкости с трубочками. А в них то, что сталось от людей, без костей, без желудка, и к мозгу проводочки подведены. Типа эволюционировали так. Робот им и говорит: а зачем им мыслить? Счастье приходит благодаря ощущениям, мыслить им необязательно…. В общем вроде как в растения превратились. Так вот после таких фильмов мне кажется- движемся в этом направлении.
а сейчас?
Сергей Батт
Про что фильм? Юная дева летит на космическом корабле к далекой-далекой галактике, без родителей, которые пожертвовали собой ради нее, а когда прилетит, ей будет уже около 40. К деве приходит прекрасный механик-испанец и чинит корабль, дева решает не упускать шанса и проводит с ним ночь. А дальше все завертелось: и корабль не корабль, и дева не совсем стандартная, и родители не то, чем кажутся, а испанец источает амуры и устраивает побег, да так, что начальство долгое время и не понимает, что случилось. Конечно, дева старательно познает мир, который ей кажется удивительным, а испанец совершает совсем уж дурацкие ошибки.
“Орбита 9” явно сделан на волне популярности звездной темы. И, хоть космоса как такового вы здесь не найдете (и это понятно еще из трейлера), но вот вопросы поднимаются вполне космические и глобальные: этично ли ради него еще на Земле приносить человеческие жертвы. Сама тема богата драматическим раскрытием, но, увы, не в этом фильме: здесь все скорее ушло в лавстори с элементами погони, и это было бы вполне ок, но создатели периодически замахиваются драмой, но вот удар выходит слабый. Зато слащавости в стиле я_могу_смотреть_в_твои_глаза_вечность, слабого раскрытия и мотивированности персонажей хоть отбавляй. И отношение к антагонисту у глав.героя какое-то нелогичное,что и ровности фильму тоже не передает, даже и непонятно, зачем было вводить доп.персонажа для драматизации противника, если отношение после драм.момента не меняется. Потому и героям сложно сопереживать, будто они картонные: взялись ниоткуда, идут в никуда, реакциями не блещут, да и в моменты выбора этот самый выбор совершают легко, будто и терять им совсем нечего. Может, они посмотрели “Всегда говори “Да!” с Джимом Керри и решили следовать его примеру? Увы, фильм об этических проблемах без сложностей морального выбора совсем перестает играть на драматическом поле.
Из плюсов: милые актеры, красивый космический корабль, местами есть экшн, этические вопросы
Из минусов: слишком бодрый и зеленый умирающий мир, глупые и необоснованные действия персонажей, сюжетные (но не черные) дыры.
Вывод:Ставлю фильму 6 из 10. Он, в целом, ровный: лютых баттхертов не вызывает, картинка красивая, но и от восторга не закричишь:) Смотреть можно, но 1 раз.
«Орбита 9» является дебютной картиной Хатема Храиче в полнометражном формате и если вы хотите получить удовольствие от просмотра, это необходимо держать в уме. Можно сказать, что именно этот смелый, но не до конца осмысленный выход за поля короткометражных лент накладывает здесь наиболее существенные отпечатки. Фильм являет собой набор давно опробованных сценарных и режиссёрских идей, приправленных видением и проблематикой самого Храиче, что не ликвидирует доминантное ощущение вторичности. Впрочем, это не делает фильм настолько плохим, каким он видится для многих, благо у автора был небольшой козырь в виде приличного творческого багажа. Но давайте форсируем события и перейдём к сути.
Сюжет картины здесь произрастает из местного сеттинга, согласно которому Земля переживает экологическую деградацию, что побуждает человечество планировать постепенное отбытие в иные миры, дабы колонизировать и обустроить новый быт. В контексте предложенного варианта недалёкого будущего, еще не найдено оптимального способа транспортировки людей на столь большие расстояния, что вынуждает использовать семьи, которые, в свою очередь, будут вынуждены лететь поколениями до заветной цели. Для подготовки такой амбициозной миссии применяются симуляторы, где подопытные проживают десятилетия, предоставляя массив данных для дальнейшего изучения. Главной же незадачей оказывается то, что в симуляторе есть не только сознательно отобранные личности, но и лица ничего не подозревающие. Именно такой и оказывается героиня фильма, верящая в свою миссию и трепетно ожидающая встречи с первым человеком на борту – механиком. Далее всё до боли знакомо: моральные терзания главного мужского персонажа, спасение девушки из симулятора, знакомство с новым миром, преследования и, наконец, сумбурный и натянутый финал. И вот, казалось бы, что тут вообще можно обсуждать? Но не так уж тут всё однозначно просто. Несмотря на общую избитость и предсказуемость сюжетной канвы, первая половина фильма кажется вполне зрелой, в ней видны попытки выстроить логичное повествование, сплести нечто цельное, но как только история начинает брать разгон, то весь сценарий бодро трансформируется в огромное перекати-поле. Чем ближе мы оказываемся к финалу, тем более нелепые поступки совершают персонажи, доходя до абсурда в сцене с учёным, способствующим немотивированному убийству. При просмотре очень чувствуется, что режиссёру не слишком привычен подобный хронометраж, он продвигается почти на ощупь, выстраивая неуверенную конструкцию и пытаясь наполнить экранное время хоть какими-то событиями. Весь этот сумбур быстро сводит на нет и атмосферу, и интерес, создавая настоящую критическую массу негодования. Но что действительно более всего досадно, так это практически полное игнорирование автором своей же мажорной ноты – осмысления этичности экспериментов над человеком. Храиче выносит этот вопрос довольно выпукло, но даже не пытается на него ответить, финалом окончательно размывая своё авторское видение.
А вот в чём я не могу упрекнуть картину, так это в визуализации – здесь всё выполнено очень достойно, особенно для испанского фильма, лишённого голливудских бюджетов. Режиссёр явно имеет определённое эстетическое чутье, что позволяет ленте задавать правильное настроение. Особенно это заметно в первое время, когда все световые решение идеально подчеркивают существование героини в замкнутом пространстве симулятора и практически создают имитацию тактильности. Что забавно, именно вот эта часть фильма и оставляет наиболее приятные ощущения после просмотра. Начинаешь ловить себя на мысли, что было бы гораздо круче, отдайся режиссёр более глубокому осмыслению пребывания человека в таком симуляторе и рискни он еще больше внимания уделить именно нашим зрительным и аудиальным ощущениям от происходящего на экране. Что касается основной части фильма, то здесь эта визуализация не то чтобы теряется, ей просто больше не удаётся удержать внимание на себе, сдаваясь перед лицом сценарной суматохи.
Как итог, перед нами очень спорное кино, которое и хорошим назвать невозможно, но и в утиль отправить нельзя. Режиссёр явно обладает целым ворохом интересных идей и прекрасным вкусом, но эти идеи крайне сложно даются ему на большом экране и не обладают достаточным объёмом, который бы позволил заполнить полноформатный хронометраж, а прекрасный вкус не может замаскировать огрехи. Если дебют – заявление о себе, то перед нами скорее робкое обращение, словно вместо громогласного выхода в гостиную, виновник торжества общается с вами откуда-то из-за двери, уверяя, что почти всё готово. Исходя из этого, «Орбиту 9» можно рекомендовать только тем, кто готов стойко и непоколебимо встретить замявшегося творца, спутавшего свои собственные бумаги.
Авторизация по e-mail