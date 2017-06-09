Наша рецензия

У Елены есть всё. Она молода, красива, здорова и даже, можно сказать, с приданым. Но рядом с ней никого нет – живет наша Елена одна. И будет так жить ещё лет двадцать как минимум. Почему? Да дело в том, что приданое у неё специфическое. Вместо дома – космический корабль, пусть и трехместный. И летит она на чужую планету, о которой мало кто слышал. Как тут не быть одной? К тому же и кислорода у неё лишь на одну персону: в корабле что-то сломано, воздух нормально не поступает,…