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Бюль Ожье
Бюль Ожье
Bulle Ogier
О персоне
Фильмография
Бюль Ожье
Bulle Ogier
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Дата рождения
9 августа 1939
Возраст
82 года
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актриса, Сценарист
Биография Бюль Ожье
Родилась 9 августа 1939 года. Булонь-Бианкур, Франция.
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Фильмография Бюль Ожье
Avec amour et acharnement
мелодрама
2021, Франция
4.0
Ложные признания
комедия
2016, Франция
5.0
Другой мужчина
драма
2008, Швейцария
6.0
Смотри, как падают люди
драма
1994, Франция
6.0
Мой случай
драма, фэнтези
1986, Франция / Португалия
6.0
Третье поколение
комедия, триллер
1979, ФРГ
6.0
Супружество
мелодрама
1974, Франция
7.0
Селина и Жюли совсем заврались
мистика, драма
1974, Франция
7.0
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