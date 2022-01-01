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Ив Жак
Ив Жак
Yves Jacques
О персоне
Фильмография
Ив Жак
Yves Jacques
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Дата рождения
10 мая 1956
Возраст
66 лет
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актер
Биография Ива Жака
Родился 10 мая 1956 года. Квебек, Канада.
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Фильмография Ива Жака
Жизнь на повторе
комедия, драма
2018, Франция
6.0
Ложные признания
комедия
2016, Франция
5.0
Царство красоты
драма
2014, Канада
3.0
И все же Лоранс
драма, мелодрама
2012, Канада / Франция
6.0
Любовь с риском для жизни
комедия
2010, Франция
7.0
Нашествие варваров
драма, комедия
2003, Канада / Франция
2.0
Малышка Лили
драма
2003, Франция
6.0
Иисус из Монреаля
драма
1989, Канада / Франция
7.0
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