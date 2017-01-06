«Ложные признания»: Рецензия Киноафиши

Дайте повод распрощаться

Одна из самых успешных пьес Пьера Карле де Шамблен де Мариво дошла до нас в виде художественного фильма, с лучшими французскими актерами в главных ролях.

Очень красивый и интеллигентный юноша Дорант (Луи Гаррель) не состоятелен финансово. Он безнадежно влюблен в богатую вдову Араминту (Изабель Юппер), в то время как дядя сватает ему более выгодную партию - Мартон (Манон Комбэ). Араминта тоже не свободна, ее властная мать активно сводит ее с графом Доримоном. Синопсис явно спойлерит, насколько невообразимая кутерьма предстанет перед зрителем.

Кадр из фильма «Ложные признания»

Действие перенесено в современный Париж, но оригинальное очарование истории не теряется. Этот фильм – редкое доказательство, что экранизация книг/пьес может быть великолепной. Все повествование строго следует пьесе, а популярные актеры воплощают образы героев максимально достоверно.

Дорант – умный молодой человек, о котором дядя говорит: «нет ничего кроме внешности». Дядя давно сделал его своим наследником, но постоянно угрожает оставить его ни с чем и уговаривает выгодно жениться. Дорант предстает весьма загадочным персонажем. Не только потому что зритель невольно гадает влюблен ли Дорант во вдову на самом деле или же она просто финансово выгоднеечем Мартон, но и потому что героя воплотил Гаррель. Молодой и прекрасный актер набирает все большую популярность, и лучшие французские фильмы нынче ассоциируются именно с ним. В «Ложных признаниях» Луи, правда, выглядит так, словно он жестко не высыпался на съемках. Пока Изабель Юппер показывает все чудеса актерской мимики и жестикуляции, Луи отчаянно пытается не заснуть и проявить хоть какой-то интерес к происходящему хаосу. Кадры с Гаррелем явно растащат на мемы, иллюстрирующие максимальное безразличие.

Кадр из фильма «Ложные признания»

Куда более яркого персонажа сыграла Юппер. Смешно и часто моргая глазами, активно жестикулируя и играя мимикой словно мультяшка, она изобразила вдову непосредственной и очень ребячливой дамой. Весь день у нее расписан: побегать на беговой дорожке, позаниматься восточной практикой, ответить на мамины колкости и так далее. Ни навязанный мамой граф, ни молодой очаровательный секретарь ее не интересовали бы, если бы так активно не маячили перед ней. Араминта – это тот самый образ идеальной женщины, который хоть и придуман в 1737 году, актуален по сей день. Костюмы лучших дизайнеров, весомый счет в банке и светская сдержанность перестают играть роль, когда она позволяет себе быть страстной и настоящей. Элегантная дама в обществе и горячая штука из мечты любого мужчины в одном флаконе.

То ли дело Мартон. Дерущаяся с почтальоном, безумно улыбающаяся и открыто заявляющая о своих чувствах, кажется не только слишком незрелой на фоне Араминты, но и теряет любые шансы достичь уровня вдовы. Это молодая девушка приобрела в кинокартине несколько другую роль, нежели в пьесе. В оригинальной истории она была достаточно богатой, чтобы Дорант женился на ней и не знал бед, по задумке дяди. Но в экранизации она также нуждается в деньгах, как и главный герой. «Чем чаще представляю деньги, тем больше хочу их заполучить», – с блаженной улыбкой рассказывает Мартон Доранту, призывая склонять вдову к свадьбе с графом, ведь тогда он щедро оплатит ее помощь.

Кадр из фильма «Ложные признания»

Отдельного упоминания стоит мать Араминты. Властная старушка мелькала, чтобы добавлять свою лепту в кружево интриги и сыпать колкими фразами: «Оставишь секретаря только потому, что он тебя любит?», «Хорош же хлыщ», «Судьба секретаря…звучит красиво».

Все персонажи яркие и движимы разными целями, отсюда и вытекают сумбурное повествование и нелепые ситуации. Комичность происходящего, сопровождаемая не менее забавными композициями Бруне Куле, не покидает зрителя все полтора часа. То, как вдова хитростью пыталась вытянуть признания в любви от молодого юноши, чтобы был повод его уволить или то, как Мартон с безумной улыбкой строила свадебные планы, пока какой-то слуга следовал своему хитроумному плану – собираются в единый паззл, чтобы показать легкую и действительно смешную французскую комедию, не без доли философской романтики. Другое дело, что французские комедии всегда были на любителя.

Не стоит забывать, что тут у нас история стара как мир. В наше время уже никого не волнует возрастная категория партнеров, а в ту эпоху статус в светском обществе играл огромнейшую роль. Какой же статус получит состоятельная вдова, заведя интригу с молодым неперспективным человеком? Наши герои тем не менее избавляются от бремени страстей человеческих, возвращая нас к простой истине – искренние чувства превыше всего. И тем самым увлекают человека в историю с головой, вне зависимости от того, из какой эпохи этот человек.

Кадр из фильма «Ложные признания»

Диалоги практически не адаптированы, но сохраняя дух Мориво, все равно не режут слух современного зрителя и даже претендуют на понятный юмор.

При просмотре «Ложных признаний» забываешь, что сидишь в кинотеатре и начинаешь ощущать атмосферу театрального зала. Забавные неловкости, смешная наигранность, нескрываемая постановочность происходящего – всё это задумка режиссера, призванная размыть грань между фильмом и пьесой.

Всем страждущим в поисках легкого, но элегантного кино, поклонникам пьесы или французского кинематографа – смело идти на сеанс.

Бариева Лилия

В российском прокате с 5 января 2017 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Ложные признания»