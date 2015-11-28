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Люк Бонди
Люк Бонди
Luc Bondy
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Люк Бонди
Luc Bondy
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Дата рождения
17 июля 1948
Возраст
67 лет
Знак зодиака
Рак
Дата смерти
28 ноября 2015
Карьера
Режиссер, Сценарист
Биография Люка Бонди
Родился 17 июля 1948 года. Цюрих, Швейцария.
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Фильмография Люка Бонди
Ложные признания
комедия
2016, Франция
5.0
Тоска
опера
2013, США
0.0
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