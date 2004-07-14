Земля, 2304 год. Прошло уже 200 лет с тех пор, как земляне колонизировали Марс... и благополучно об этом забыли. И вот Марс готовится нанести ответный удар. Жаждущие мести потомки первых колонизаторов под предводительством жутко злого Верховного Регулятора и его еще более злобного ученика Глюка Скайшокера собираются захватить голубую планету. Вторжение кажется неминуемым. Спасти Землю могут лишь безумные члены экипажа космического корабля "Сюрприз": капитан Корк, бортинженер Шпротти и первый офицер Чмок. Ведь весь остальной флот землян уничтожили марсиане. А помимо борьбы с межпланетными злодеями отважные герои заняты подготовкой к конкурсу красоты...
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