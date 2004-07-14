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Постер фильма Космический дозор: Эпизод 1
6.2
Киноафиша Фильмы Космический дозор: Эпизод 1
6.2

Космический дозор: Эпизод 1

, 2004
(T)Raumschiff Surprise - Periode 1
Германия / комедия, фантастика / 18+
Постер фильма Космический дозор: Эпизод 1
6.2

О фильме

Земля, 2304 год. Прошло уже 200 лет с тех пор, как земляне колонизировали Марс... и благополучно об этом забыли. И вот Марс готовится нанести ответный удар. Жаждущие мести потомки первых колонизаторов под предводительством жутко злого Верховного Регулятора и его еще более злобного ученика Глюка Скайшокера собираются захватить голубую планету. Вторжение кажется неминуемым. Спасти Землю могут лишь безумные члены экипажа космического корабля "Сюрприз": капитан Корк, бортинженер Шпротти и первый офицер Чмок. Ведь весь остальной флот землян уничтожили марсиане. А помимо борьбы с межпланетными злодеями отважные герои заняты подготовкой к конкурсу красоты...

В ролях

Михаэль Хербиг
Михаэль Хербиг
H2O2
Кристиан Трамиц
Кристиан Трамиц
Käpt'n Kork
Аня Клинг
Аня Клинг
Königin Metapha
Тиль Швайгер
Тиль Швайгер
Rock Fertig Aus
Скай Дюмонт
Santa Maria
Ханс Петер Халлвакс
Konsul Kanon
Элби Лесото
Джамбо Шрайнер
Рик Каваниан
Рик Каваниан
Pulle
Ганс-Михаэл Реберг
Regulator Rogul
Рейнер Шёне
Senator Bean
Тим Вилде
Режиссер Михаэль Хербиг
Сценарист Михаэль Хербиг, Альфонс Бидерманн, Рик Каваниан
Композитор Штефан Рааб, Ральф Венгенмайр, Ralf Wengenmayr
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Германия
Продолжительность 1 час 27 минут
Год выпуска 2004
Премьера онлайн 22 июля 2004
Премьера в мире 14 июля 2004
Дата выхода
24 марта 2005 Венгрия
21 июля 2004 Германия
14 июля 2004 Франция
Бюджет €9 000 000
Сборы в мире $76 341 401
Производство herbX Film
Другие названия
(T)Raumschiff Surprise - Periode 1, Dreamship Surprise: Period 1, A Espaçonave das Loucas, A zűrhajó, Dreamship Surprise, Gwiezdne jaja: Część I - Zemsta świrów, Nave Especial, Space Movie: La menace fantoche, Космический дозор. Эпизод 1, Космічна варта: Епізод 1, ドリームシップ　エピソード1/2, Dreamship Surprise - Period 1, Traumschiff Surprise - Periode 1

Рейтинг фильма

6.2
Оцените 10 голосов
5.5 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 13 июня 2024

Отзывы о фильме

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