«В фокусе»: Рецензия Киноафиши

Wake up!

В прокат выходит лента «В фокусе» от режиссёра Педро Морелли, который до её появления на свет ещё не успел засветиться на международном кинорынке. Фильм в 2015 году был представлен на Международном кинофестивале в Торонто, однако до России добрался спустя почти год. И его отечественный релиз не может не радовать.

Эмма работает в компании по производству резиновых женщин, а в свободное время рисует комикс, главным героем в котором является мужчина её мечты. Однако из-за того, что он не может сойти с бумаги, в перерывах между рабочими делами она спит со своим куда менее привлекательным коллегой. Внутри комикса Эммы разворачивается следующая история: режиссёр по имени Дэвид, наснимав кучу блокбастеров, решает впервые создать нечто, отражающее его внутренний мир. Чтобы воплотить эту идею, ему необходимо завоевать расположение продюсера – прекрасной, но редко идущей на уступки женщины. В это же время модель по имени Мишель решает оставить карьеру, чтобы исполнить мечту – стать писателем. Поэтому она сбегает из привычной обстановки и отправляется на остров…

Кадр из фильма «В фокусе»

Фильм «В фокусе» – это тот самый случай, когда форма становится содержанием. Педро Морелли бросил вызов себе не только как режиссёру, но и вообще вызов самой реальности, поселив своих персонажей в трёх разных измерениях. Конечно, подобное изложение материала и нечто идейно похожее уже встречалось в кинематографе. Самым известным примером смешения анимации с игровым кино является фильм «Кто подставил кролика Роджера?». «Скотт Пилигрим против всех» стал эталоном по внедрению в кино приёмов комиксов и видеоигр. Ну а герои фильмов и книг сходили с экранов и оживали в таких лентах, как «Пурпурная роза Каира» и «Руби Спаркс». Однако такого многообразия в интеграции форм не представлял зрителям ещё никто.

В связи с человеческой потребностью дифференцировать всё увиденное, фильм в любом случае будет назван артхаусным. Однако не стоит принимать его за то, что в мире принято считать артхаусом: сложным, мрачным, претенциозным и непонятным. Вы удивитесь, насколько же всё в итоге окажется простым и доступным, но при этом ещё и неординарным в плане подачи. Вот только что касается юмора, то эта гремучая канадско-бразильская смесь рассмешит далеко не каждого зрителя. Но всё-таки важно понимать, что «В фокусе» – это сатирическое произведение, которое хоть и насмехается над человеческими слабостями, но делает это по-доброму.

Кадр из фильма «В фокусе»

Если идти ещё дальше в навешивании ярлыков, то фильм можно назвать экзистенциальной комедией. На первый взгляд герои в ней занимаются только тем, что хотят изменить размеры своих половых признаков, но на самом деле там замаскированы такие деликатные темы, как существование высшей силы, кармы, а также человеческая неудовлетворённость собственной жизнью и самим собой. А нестандартная форма и вполне простое содержание отвечают за донесение до зрителя разных смысловых частей. Смешение трёх реальностей, в которых герои влияют на жизни друг друга, заставляет задуматься о том, кем и чем продиктованы обстоятельства нашей жизни, кто несёт ответственность за наши поступки и почему всё происходит так, а не иначе. Сами же действия героев, представляющие, в основном, радикальные попытки изменить что-то, кричат о том, как часто человек неудовлетворён жизнью, своим выбором или тем, что он называет предначертанной ему судьбой. Поэтому заложенные в картине мысли так и напрашиваются на всеобщий резонанс.

Кадр из фильма «В фокусе»

Есть ли в фильме решения поставленных перед персонажами проблем? Однозначно. В итоге герои дают на всё простой ответ – творцом своей жизни являешься ты сам и только тебе под силу всё изменить. А для этого необходимо проснуться и начать жить, принимая себя и этот мир. Хотя лента и не устаёт на протяжении всего повествования напоминать, что происходящее с нами – это лишь набор случайностей, которые от нас не всегда зависят, она всё же даёт надежду на то, что мы можем что-то изменить.

Но всё-таки главное достоинство картины – это яркие персонажи. Более других хвалить стоит Элисон Пилл, которая обычно теснится где-то на втором плане, но всегда делает это профессионально. В этот раз ей досталась одна из трёх главных ролей, и она раскрылась ещё больше, чем когда-либо прежде, без слов передавая весь внутренний мир своей героини. Естественно, каждый из трёх наделён выраженной индивидуальностью (персонаж Гаэля Гарсиа Берналя и вовсе нарисованный), но всех их связывает общее желание выразить себя. Как и любого человека.

Кадр из фильма «В фокусе»

Смотреть фильм стоит однозначно. И если вы готовы открыться для чудесного эксперимента, то «В фокусе» доставит вам неимоверное удовольствие.

Трошина Олеся

В российском прокате с 15 декабря 2016 года

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