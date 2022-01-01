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Дон МакКеллар
Дон МакКеллар
Don McKellar
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Дон МакКеллар
Don McKellar
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Дата рождения
17 августа 1963
Возраст
58 лет
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актер, Режиссер, Продюсер
Биография Дон МакКеллар
Родился 17 августа, 1963 года. Торонто, Онтарио, Канада
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Фильмография Дон МакКеллар
Посредник
комедия, драма
2021, Германия / Дания / Канада / Норвегия
5.0
В фокусе
комедия, драма, анимация
2015, Бразилия / Канада
6.0
Большая афера
комедия
2013, Канада
7.0
Лесли, меня зовут Зло
комедия, фэнтези
2009, Канада
5.0
Слепота
мелодрама, драма, криминал, триллер
2008, Япония / Бразилия / Канада
7.0
Где скрывается правда
нуар, драма
2005, Канада / США / Великобритания
6.0
Красная скрипка
драма, мюзикл, криминал, мелодрама
1998, Канада / Великобритания / Италия
7.0
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