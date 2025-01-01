Photographer Э-э, нет. Нет, нет, нет, нет, нет. Не улыбайся, хорошо? Без эмоций. Я не хочу фотографировать Мишель. Я хочу увидеть, кто ты на самом деле.

Photographer Не, не сопротивляйся. Просто отпусти Мишель, потому что я всё ещё вижу её внутри.