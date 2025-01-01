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Цитаты из мультфильма В фокусе

Michelle [Пишет свой роман] Эмма понимает, что карма снова к ней вернулась. Уменьшение пениса Эдварда, возможно, превратило её жизнь в настоящий кошмар.
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Michelle Мишель, Эмма, Эдвард: [Все, в связи с надписью в книге Мишель] Эмма, возвращая Эдварду его пенис, позволяет ему вернуть контроль над фильмом.
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Moustache Guy [заказывая реалистичную куклу] Отлично. А она может выглядеть точно как моя жена?
Emma Мы можем сделать так, чтобы она была точной копией. Но лучше!
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Photographer Э-э, нет. Нет, нет, нет, нет, нет. Не улыбайся, хорошо? Без эмоций. Я не хочу фотографировать Мишель. Я хочу увидеть, кто ты на самом деле.
Photographer Не, не сопротивляйся. Просто отпусти Мишель, потому что я всё ещё вижу её внутри.
Photographer Да! Вот, вот! Она ушла! Вы — все женщины. И вы — не женщины. Вы — всё и ничто! Больше ничего. Больше ничего!
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Emma Почему всё такое странное и запутанное?
Bob Ох, не знаю, почему бы тебе не рассказать. Меня всё устраивало, как было. А потом ты решила сделать себе эти безумные огромные сиськи, и всё пошло к чертям. Ты не понимаешь, когда ты делаешь что-то совсем не так, бывают последствия? Это называется карма. Вселенная не любит, когда с ней играют. Она отвечает тем же.
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[Боб находит фантазийный автопортрет Эммы, где она с большими грудями]
Bob Знаешь, они тебе вообще не нужны. Ты же не из тех девушек.
Emma Что это значит?
Bob Ничего. Это был комплимент. Мне нравятся твои маленькие... ну, почти маленькие груди. Они не вызывают угрозы. Они как мои друзья. Понимаешь? Эта девчонка пойдет с каким-нибудь гладким голливудским парнем. Но она никогда не переспит со мной.
Bob [Эмма смотрит на него с упреком] А теперь и с тобой не переспит, да? Чёрт.
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Horowitz Ты уже потерял свой х#й, лучше спасай свою задницу!
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