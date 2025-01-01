BobОх, не знаю, почему бы тебе не рассказать. Меня всё устраивало, как было. А потом ты решила сделать себе эти безумные огромные сиськи, и всё пошло к чертям. Ты не понимаешь, когда ты делаешь что-то совсем не так, бывают последствия? Это называется карма. Вселенная не любит, когда с ней играют. Она отвечает тем же.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Боб находит фантазийный автопортрет Эммы, где она с большими грудями]
BobЗнаешь, они тебе вообще не нужны. Ты же не из тех девушек.
BobНичего. Это был комплимент. Мне нравятся твои маленькие... ну, почти маленькие груди. Они не вызывают угрозы. Они как мои друзья. Понимаешь? Эта девчонка пойдет с каким-нибудь гладким голливудским парнем. Но она никогда не переспит со мной.
Bob[Эмма смотрит на него с упреком]А теперь и с тобой не переспит, да? Чёрт.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
HorowitzТы уже потерял свой х#й, лучше спасай свою задницу!