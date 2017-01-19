Неудобная планета, 2017

«Неудобная планета» - это продолжение известной документальной картины «Неудобная правда», которая вышла в 2006 году. В этот раз режиссёрами стали Бонни Коэн и Джо Шенк, которые уже снимали вместе ленту «Одри и Дейзи». В фильме в качестве персонажей задействованы такие известные публичные лица США, как Президент Дональд Трамп и бывший вице-президент Эл Гор, также снявшийся в предыдущей части.

Фильм «Неудобная планета» рассказывает об ужасных последствиях изменения климата, которые ведут к глобальному потеплению. Человек сейчас находится на пике энергетического потребления, что может стать причиной его гибели. Бывший вице-президент Америки Эл Гор, который много лет боролся за экологическую безопасность, пытается убедить мировых лидеров в принятии мер, в то время как все его передвижения фиксируются на камеру.