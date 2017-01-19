Неудобная планета, 2017

«Неудобная планета» - это продолжение известной документальной картины «Неудобная правда», которая вышла в 2006 году. В этот раз режиссёрами стали Бонни Коэн и Джо Шенк, которые уже снимали вместе ленту «Одри и Дейзи». В фильме в качестве персонажей задействованы такие известные публичные лица США, как Президент Дональд Трамп и бывший вице-президент Эл Гор, также снявшийся в предыдущей части.
Фильм «Неудобная планета» рассказывает об ужасных последствиях изменения климата, которые ведут к глобальному потеплению. Человек сейчас находится на пике энергетического потребления, что может стать причиной его гибели. Бывший вице-президент Америки Эл Гор, который много лет боролся за экологическую безопасность, пытается убедить мировых лидеров в принятии мер, в то время как все его передвижения фиксируются на камеру.
- Фильм «Неудобная планета» является продолжением нашуемвшей картины 2006 года «Неудобная правда» Дэвиса Гуггенхайма с участием вице-президента США Эла Гора
- Оригинальная картина «Неудобная правда» называется в оригинале An Inconvenient Truth. В ответ на этот фильм в 2007 году была также снята документалка Meat the Truth, в которой в качестве главной причины глобального потепления рассматривалось животноводство
- Фильм «Неудобная правда» взяла сразу два «Оскара»: за лучшую песню и за лучший документальный фильм
- Картина «Неудобная планета» получила номинацию на Каннском фестивале на премию «Золотой глаз»
- Премьера ленты состоялась на фестивале «Сандэнс»
- В связи с выходом США из Парижского соглашения по инициативе Дональда Трампа фильм отправили на доработку, чтобы расширить его роль в фильме в качестве антагониста
Фильм рассказывает о том, насколько близко человечество подошло к энергетической революции. Бывший вице-президент США Альберт Гор поддерживает идею, согласно которой экологическую угрозу можно предотвратить благодаря человеческой изобретательности и страсти, хотя ставки высоки, как никогда. Он путешествует по всему миру, влияя на международную политику в области климата, а камера следует за ним по пятам, фиксируя моменты частные и публичные, забавные и острые.