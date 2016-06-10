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Век последствий
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The Age of Consequences

Век последствий, 2015

2015 / США
6.6 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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О фильме

Пора взглянуть правде в глаза. Изменение климата — это не просто слова. Это угроза, которую нельзя игнорировать. Вы можете так не думать, но Служба национальной безопасности США и все ее высшее командование уже несколько лет тренирует на эту тему целые подразделения. Потому что изменения климата — это та самая капля (точнее, ее физическое отсутствие), которое превращает нестабильность в конфликт. Это война, миграция и голод. Все намного серьезнее, чем вам казалось. Интервью военных руководителей и экспертов из США. Этот фильм уже называют «Новой неудобной правдой».

6.6 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Продолжительность 1 час 20 минут
Год выпуска 2015
Премьера в России 27 января 2017
Премьера в мире 10 июня 2016
Возраст 16+
Режиссер
Джаред П. Скотт
В ролях
Майкл Брин
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Век последствий 2 постера
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13 февраля 2017 13:35
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