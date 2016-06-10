Век последствий, 2015

Пора взглянуть правде в глаза. Изменение климата — это не просто слова. Это угроза, которую нельзя игнорировать. Вы можете так не думать, но Служба национальной безопасности США и все ее высшее командование уже несколько лет тренирует на эту тему целые подразделения. Потому что изменения климата — это та самая капля (точнее, ее физическое отсутствие), которое превращает нестабильность в конфликт. Это война, миграция и голод. Все намного серьезнее, чем вам казалось. Интервью военных руководителей и экспертов из США. Этот фильм уже называют «Новой неудобной правдой».