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Следопыт

Sledopyt 18+
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О фильме

Действие фильма разворачивается в самый разгар Семилетней войны. Англичане и французы воюют за господство в Северной Америке, каждая из сторон использует в своих интересах местных жителей – индейцев. Французский шпион Санглие уговаривает сенеков захватить английский форт со всеми запасами пороха. Для этого нужно взять в плен Мейбл – дочь сержанта Дунгама. Покуда англичане будут прочесывать лес в поисках девушки, сенеки завладеют фортом. Однако планы Санглие рушатся, когда в дело вмешивается Натаниэль Бампо по прозвищу Следопыт. С его помощью форт для сенеков превращается из добычи в ловушку…

  • В основу сюжета лег одноименный приключенческий роман Джеймса Фенимора Купера. 
  • Роль маркиза Санглие исполнил Андрей Миронов. Эта работа стала для актера последней – в августе 1987 года он скончался. Вместо него персонажа озвучил Алексей Неклюдов. 
  • В фильме есть некоторые отличия от романа. Так, например, соратником Натаниэля Бампо вместо Чингачгука стал Ункас. Также в литературном первоисточнике Следопыт безответно влюблен в Мейбл, в экранизации все ровно наоборот. 
  • Георгий Юматов (Кап) ранее уже снимался в другом фильме Павла Любимова – драме «Второй раз в Крыму» (1984).

Действие фильма происходит в середине 18 века — во времена семилетней англо-французской войны за колониальное господство в Северной Америке. Юная Мэйбл Дунгам держит путь в английский форт. Навстречу дочери сержант Дунгам посылает юного офицера Джаспера и охотника Следопыта…

Следопыт - фрагмент из фильма
Следопыт  фрагмент из фильма
Страна СССР
Продолжительность 1 час 31 минута
Год выпуска 1987
Премьера в мире 7 июля 1987
Дата выхода
7 июля 1987 СССР
Производство Киностудия имени М. Горького
Другие названия
Sledopyt, The Pathfinder, Следопыт, Слідопит
Режиссер
Павел Любимов
Павел Любимов
В ролях
Юрий Авшаров
Юрий Авшаров
Андрейс Жагарс
Андрейс Жагарс
Анастасия Немоляева
Анастасия Немоляева
Эммануил Виторган
Эммануил Виторган
Андрей Миронов
Андрей Миронов
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.1
Оцените 10 голосов
5.7 IMDb
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Следопыт - фрагмент из фильма
Следопыт Фрагмент из фильма
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