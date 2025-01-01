Действие фильма разворачивается в самый разгар Семилетней войны. Англичане и французы воюют за господство в Северной Америке, каждая из сторон использует в своих интересах местных жителей – индейцев. Французский шпион Санглие уговаривает сенеков захватить английский форт со всеми запасами пороха. Для этого нужно взять в плен Мейбл – дочь сержанта Дунгама. Покуда англичане будут прочесывать лес в поисках девушки, сенеки завладеют фортом. Однако планы Санглие рушатся, когда в дело вмешивается Натаниэль Бампо по прозвищу Следопыт. С его помощью форт для сенеков превращается из добычи в ловушку…