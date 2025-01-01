С приездом нового главного врача многое изменилось в доме ветеранов. Смысл своей работы она видит не только в излечении физических недугов пациентов, но и в возвращении им утраченного интереса к жизни.
СтранаСССР
Продолжительность1 час 43 минуты
Год выпуска1984
Премьера в мире20 августа 1984
Дата выхода
20 августа 1984
СССР
ПроизводствоМосфильм
Другие названия
I zhizn, i slyozy, i lyubov..., Elämää, elämää, Élet, könnyek, szerelem, Et la vie, et les larmes, et l'amour, Etter et langt liv, Life, Love and Tears, Life, Tears and Love, Liv, kärlek och tårar, Livet, livet..., Livets aften, Ve Yaşam ve Gözyaşları ve Aşk, И жизнь, и слезы, и любовь