Страна СССР

Продолжительность 1 час 43 минуты

Год выпуска 1984

Премьера в мире 20 августа 1984

Производство Мосфильм

Другие названия

I zhizn, i slyozy, i lyubov..., Elämää, elämää, Élet, könnyek, szerelem, Et la vie, et les larmes, et l'amour, Etter et langt liv, Life, Love and Tears, Life, Tears and Love, Liv, kärlek och tårar, Livet, livet..., Livets aften, Ve Yaşam ve Gözyaşları ve Aşk, И жизнь, и слезы, и любовь