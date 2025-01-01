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Киноафиша Фильмы И жизнь, и слезы, и любовь

И жизнь, и слезы, и любовь

I zhizn, i slyozy, i lyubov... 18+
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О фильме

С приездом нового главного врача многое изменилось в доме ветеранов. Смысл своей работы она видит не только в излечении физических недугов пациентов, но и в возвращении им утраченного интереса к жизни.
Страна СССР
Продолжительность 1 час 43 минуты
Год выпуска 1984
Премьера в мире 20 августа 1984
Дата выхода
20 августа 1984 СССР
Производство Мосфильм
Другие названия
I zhizn, i slyozy, i lyubov..., Elämää, elämää, Élet, könnyek, szerelem, Et la vie, et les larmes, et l'amour, Etter et langt liv, Life, Love and Tears, Life, Tears and Love, Liv, kärlek och tårar, Livet, livet..., Livets aften, Ve Yaşam ve Gözyaşları ve Aşk, И жизнь, и слезы, и любовь
Режиссер
Николай Губенко
Николай Губенко
В ролях
Жанна Болотова
Жанна Болотова
Елена Фадеева
Федор Никитин
Сергей Мартинсон
Сергей Мартинсон
Евгений Евстигнеев
Евгений Евстигнеев
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

7.9
Оцените 12 голосов
7.6 IMDb
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