Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
О персоне
Фильмография
Андрейс Жагарс
Киноафиша
Персоны
Андрейс Жагарс
Андрейс Жагарс
Дата рождения
16 октября 1958
Возраст
60 лет
Знак зодиака
Весы
Дата смерти
26 февраля 2019
Карьера
Актер
Место рождения
Рига, Латвия
Популярные фильмы
7.7
Гелли и Нок
(1995)
6.5
Дикие лебеди
(1988)
6.1
Следопыт
(1987)
Фильмография Андрейс Жагарс
Жанр
Все
Детский
Мелодрама
Приключения
Семейный
Год
Все
1995
1988
1987
Все
3
Фильмы
3
Актер
3
7.7
Гелли и Нок
Gelli and Nok
семейный
1995, Украина
6.5
Дикие лебеди
Metsluiged
детский
1988, СССР
6.1
Следопыт
Sledopyt
мелодрама, приключения
1987, СССР
Смотреть трейлер
Эту серию «Симпсонов» едва не вырезали из-за слишком мрачного сюжета: теперь у нее рейтинг 8,6
Первая часть особенно страшная: топ-4 самых жутких ловушек «Пилы»
313 миллионов часов смотрели только 1 из них: 10 лучших фильмов Netflix, которые зацепили всех в 2025-м
В гангстерский мини-сериал Фрэнсиса Форда Копполы вошли удаленные сцены из «Крестного отца» — никто этого не заметил
Мультивселенные и револьверы: лишь два грядущих фэнтези смогут повторить успех «Властелина колец» — одно из них снимают уже 10 лет
Гильермо дель Торо назвал идеальный во всех отношениях фильм — это культовая классика Мартина Скорсезе
Дежавю в «Игре в кальмара»: помните Ён Ми из 2-го сезона — у нее есть целых 4 сходства с героиней из 1-го
Собрались смотреть «Мажора» по порядку? Собрали для вас хронологию сезонов и фильмов — теперь не запутаетесь в сюжете
«Напуган, одинок и подавлен»: после этого малоизвестного Sci-Fi-фильма Стивен Кинг ещё долго приходил в себя — и всему виной СССР
Пока полиция не видит — все законно: «Невский» и «Первый отдел» не попали в топ-15 популярных сериалов в России — их обогнал даже мульт 2012 года
Уничтожит половину «Мстителей» по щелчку пальцев: самым сильным героем «Фантастической четверки» стал вовсе не Мистер Фантастик
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667